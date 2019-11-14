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14 листопада • оновлено в 07:58
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Ратаковскі виставила напоказ голі груди: гарячі фото моделі

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Американська супермодель, зірка оголених фотосесій Емілі Ратаковскі знову поділилася з шанувальниками гарячим знімком.

Так, на своїй сторінці в Instagram модель опублікувала фото в блакитному костюмі, який одягла на голе тіло. Крізь розстібнутий піджак було видно пишні голі груди Ратаковскі.

Ратаковскі виставила напоказ голі груди: гарячі фото моделі

Instagram

Новини
Емілі Ратаковскі показала, як відпочиває на пляжі без купальника: гаряче фото

У коментарях підписники вже традиційно засипали зірку компліментами.

"Приголомшливо", "Просто чудово", Дуже сексуально "," Яка красуня ", - писали користувачі.

Ратаковскі виставила напоказ голі груди: гарячі фото моделі

Instagram

Ратаковскі виставила напоказ голі груди: гарячі фото моделі

Instagram

Ратаковскі виставила напоказ голі груди: гарячі фото моделі

Instagram

Емілі часто радує своїх підписників гарячими кадрами. Які ще знімки супермодель публікувала на своїй сторінці.

Ратаковскі виставила напоказ голі груди: гарячі фото моделі

Instagram

Ратаковскі виставила напоказ голі груди: гарячі фото моделі

Instagram

Ратаковскі виставила напоказ голі груди: гарячі фото моделі

Instagram

Ратаковскі виставила напоказ голі груди: гарячі фото моделі

Instagram

Ратаковскі виставила напоказ голі груди: гарячі фото моделі

Instagram

Ратаковскі виставила напоказ голі груди: гарячі фото моделі

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Емілі Ратажковскі спантеличила шанувальників підтримкою бодіпозітіва, популярність якого зростає з кожним роком. Вона знялася в провокаційній фотосесії для модного глянцю Harper's Bazaar, продемонструвавши неголені пахви.

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Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Особа
Емілі Ратажковскі
Місце
США
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Гоша Злой
Гоша Злой
шо, опять?
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