Ратаковскі виставила напоказ голі груди: гарячі фото моделі

Американська супермодель, зірка оголених фотосесій Емілі Ратаковскі знову поділилася з шанувальниками гарячим знімком.

Так, на своїй сторінці в Instagram модель опублікувала фото в блакитному костюмі, який одягла на голе тіло. Крізь розстібнутий піджак було видно пишні голі груди Ратаковскі.

Instagram

У коментарях підписники вже традиційно засипали зірку компліментами.

"Приголомшливо", "Просто чудово", Дуже сексуально "," Яка красуня ", - писали користувачі.

Instagram

Instagram

Instagram

Емілі часто радує своїх підписників гарячими кадрами. Які ще знімки супермодель публікувала на своїй сторінці.

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Емілі Ратажковскі спантеличила шанувальників підтримкою бодіпозітіва, популярність якого зростає з кожним роком. Вона знялася в провокаційній фотосесії для модного глянцю Harper's Bazaar, продемонструвавши неголені пахви.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал