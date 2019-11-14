Ратаковскі виставила напоказ голі груди: гарячі фото моделі

Американська супермодель, зірка оголених фотосесій Емілі Ратаковскі знову поділилася з шанувальниками гарячим знімком.
Так, на своїй сторінці в Instagram модель опублікувала фото в блакитному костюмі, який одягла на голе тіло. Крізь розстібнутий піджак було видно пишні голі груди Ратаковскі.
У коментарях підписники вже традиційно засипали зірку компліментами.
"Приголомшливо", "Просто чудово", Дуже сексуально "," Яка красуня ", - писали користувачі.
Емілі часто радує своїх підписників гарячими кадрами. Які ще знімки супермодель публікувала на своїй сторінці.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Емілі Ратажковскі спантеличила шанувальників підтримкою бодіпозітіва, популярність якого зростає з кожним роком. Вона знялася в провокаційній фотосесії для модного глянцю Harper's Bazaar, продемонструвавши неголені пахви.
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