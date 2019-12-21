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21 грудня • оновлено в 09:13
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Очей не відвести: Ратаковскі, Шейк та інші зірки з найкрасивішим бюстом

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У світі є кілька речей, на які можна дивитися якщо не нескінченно, то дуже довго і з задоволенням, і красивий жіночий бюст безумовно одна з них.

OBOZREVATEL зібрав список знаменитостей, які можуть похвалитися гарними грудьми.

Міранда Керр

36-річна австралійська модель — володарка шикарного бюста, правда, як вона сама зізнавалася, ненатурального. Вона вирішила звернутися до пластичного хірурга, щоб збільшити розмір грудей, після народження дитини та розлучення з Орландо Блумом. Варто додати, що до цього питання модель підійшла без фанатизму, тому її бюст виглядає натурально.

Міранда Керр

Міранда Керр

Міранда Керр

Міранда Керр

Фото: instagram/mirandakerr

Міранда Керр

Міранда Керр

Новини
"Жінка-бомба": Сєдокова насилу втримала пишні груди в сексуальному корсеті

Ірина Шейк

Супермодель Ірина Шейк, на відміну від її колеги Міранди Керр, до послуг пластичних хірургів не зверталася — груди у дівчини справжні та красиві від природи. До того ж, у зірки гарне почуття стилю, вона вміє підібрати відповідні її фігурі вбрання, щоб вдало підкреслити бюст.

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Фото: instagram/irinashayk

Емілі Ратаковскі

Американська супермодель Емілі Ратаковскі часто бере участь в пікантних фотосесіях, демонструючи у всій красі свої розкішні голі груди. І це не дивно, адже їй дійсно є чим похвалитися.

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Фото: instagram/emrata

Кайлі Дженнер

Американська супермодель і наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер також може похвалитися пишним і красивим бюстом. Зазначимо, що в мережі ходять чутки про те, що зірка збільшила груди. Однак сама Кайлі запевняє, що не вставляла імпланти.

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Дженіфер Лопес

Дженніфер Лопес вже давно довела, що в 50 років жінки можуть виглядати красиво і підтягнуто. Її фігура, і груди зокрема, знаходяться в ідеальній формі, і це після народження двох дітей. До слова, співачка також спростовує чутки про те, що робила будь-які пластичні процедури в цій частині свого тіла.

Дженіфер Лопес

Дженіфер Лопес

Фото: instagram/steveatneimans

Дженіфер Лопес

Дженіфер Лопес

Фото: instagram/jlo

Дженіфер Лопес

Дженіфер Лопес

Фото: instagram/jlo

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Емілі Ратаковскі блиснула грудьми в блакитному костюмі власної лінії одягу, вразивши шанувальників голим тілом.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Ірина Шейк Емілі Ратажковскі Міранда Керр Кайлі Дженнер Дженіфер Лопес
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