Очей не відвести: Ратаковскі, Шейк та інші зірки з найкрасивішим бюстом

У світі є кілька речей, на які можна дивитися якщо не нескінченно, то дуже довго і з задоволенням, і красивий жіночий бюст безумовно одна з них.
OBOZREVATEL зібрав список знаменитостей, які можуть похвалитися гарними грудьми.
Міранда Керр
36-річна австралійська модель — володарка шикарного бюста, правда, як вона сама зізнавалася, ненатурального. Вона вирішила звернутися до пластичного хірурга, щоб збільшити розмір грудей, після народження дитини та розлучення з Орландо Блумом. Варто додати, що до цього питання модель підійшла без фанатизму, тому її бюст виглядає натурально.
Міранда Керр
Міранда Керр
Фото: instagram/mirandakerr
Міранда Керр
Ірина Шейк
Супермодель Ірина Шейк, на відміну від її колеги Міранди Керр, до послуг пластичних хірургів не зверталася — груди у дівчини справжні та красиві від природи. До того ж, у зірки гарне почуття стилю, вона вміє підібрати відповідні її фігурі вбрання, щоб вдало підкреслити бюст.
Ірина Шейк
Фото: instagram/irinashayk
Ірина Шейк
Фото: instagram/irinashayk
Ірина Шейк
Фото: instagram/irinashayk
Емілі Ратаковскі
Американська супермодель Емілі Ратаковскі часто бере участь в пікантних фотосесіях, демонструючи у всій красі свої розкішні голі груди. І це не дивно, адже їй дійсно є чим похвалитися.
Емілі Ратаковскі
Фото: instagram/emrata
Емілі Ратаковскі
Фото: instagram/emrata
Емілі Ратаковскі
Фото: instagram/emrata
Кайлі Дженнер
Американська супермодель і наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер також може похвалитися пишним і красивим бюстом. Зазначимо, що в мережі ходять чутки про те, що зірка збільшила груди. Однак сама Кайлі запевняє, що не вставляла імпланти.
Кайлі Дженнер
Фото: instagram/kyliejenner
Кайлі Дженнер
Фото: instagram/kyliejenner
Кайлі Дженнер
Фото: instagram/kyliejenner
Дженіфер Лопес
Дженніфер Лопес вже давно довела, що в 50 років жінки можуть виглядати красиво і підтягнуто. Її фігура, і груди зокрема, знаходяться в ідеальній формі, і це після народження двох дітей. До слова, співачка також спростовує чутки про те, що робила будь-які пластичні процедури в цій частині свого тіла.
Дженіфер Лопес
Фото: instagram/steveatneimans
Дженіфер Лопес
Фото: instagram/jlo
Дженіфер Лопес
Фото: instagram/jlo
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Емілі Ратаковскі блиснула грудьми в блакитному костюмі власної лінії одягу, вразивши шанувальників голим тілом.
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