Ратаковскі блиснула пружними сідницями в бікіні: пікантне фото

Американська супермодель Емілі Ратаковскі, яка є однією з найсміливіших і розкутих моделей в світі, показала шанувальникам пікантне фото.
27-річна модель позувала у відвертому бікіні, що підкреслює достоїнства її фігури. Особливо погляди фанатів були прикуті до її пружним сідницях. Сексуальний знімок модель опубліковані в соціальній мережі Instagram.
Так, Ратаковскі приміряла на себе спокусливий купальник, який практично не прикриває задню частину її тіла.
Знімок за короткий час зібрав майже 1,3 мільйона лайків від захоплених фанатів, а також кілька тисяч коментарів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Емілі Ратаковскі похвалилася шикарною фігурою і глибоким декольте.