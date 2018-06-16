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Ратаковскі блиснула пружними сідницями в бікіні: пікантне фото

1.3тЧитати новину російською

Американська супермодель Емілі Ратаковскі, яка є однією з найсміливіших і розкутих моделей в світі, показала шанувальникам пікантне фото.

27-річна модель позувала у відвертому бікіні, що підкреслює достоїнства її фігури. Особливо погляди фанатів були прикуті до її пружним сідницях. Сексуальний знімок модель опубліковані в соціальній мережі Instagram.

Так, Ратаковскі приміряла на себе спокусливий купальник, який практично не прикриває задню частину її тіла.

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Знімок за короткий час зібрав майже 1,3 мільйона лайків від захоплених фанатів, а також кілька тисяч коментарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Емілі Ратаковскі похвалилася шикарною фігурою і глибоким декольте.

Особа
Емілі Ратажковскі
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