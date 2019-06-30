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Ратаковскі блиснула голими сідницями: пікантні знімки

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Американська супермодель, зірка оголених Instagram-фотосесій Емілі Ратаковскі, розбурхала мережу пікантним фото.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок, який був зроблений в рамках рекламної кампанії газованого напою Drinkbabe.

Емілі Емілі Ратажковскі

Емілі Емілі Ратажковскі

Instagram @emrata

"Як шеф-кухар Drinkbabe, я настійно рекомендую робити цей напій вашим улюбленим протягом всього літа 2019. Не зловіть мене на пляжі без нього", – підписала вона.

На знімку засмагла Ратаковскі позувала у відвертому купальнику з величезним макетом банки цього напою. Вона стояла спиною до об'єктиву, продемонструвавши пружні сідниці і стрункі ноги.

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Шанувальники звернули увагу, що модель доповнила образ стильним годинником. У коментарях навіть припустили, що це Rolex. "Відмінний контент", "Хороші персики, дорога", – написали шанувальники.

Емілі Ратаковскі в рекламі напою

Емілі Ратаковскі в рекламі напою

Instagram @drinkbabe

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Instagram @drinkbabe

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Instagram @drinkbabe

Ратаковскі блиснула голими сідницями: пікантні знімки

Ратаковскі блиснула голими сідницями: пікантні знімки

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Емілі Ратаковскі відвідала модний показ у відвертій сукні, яка ледве стримувала її груди.

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Особа
Емілі Ратажковскі
Теги
Красашоу-бизнесмодельфотосессія
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