Ратаковскі блиснула голими сідницями: пікантні знімки

Американська супермодель, зірка оголених Instagram-фотосесій Емілі Ратаковскі, розбурхала мережу пікантним фото.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок, який був зроблений в рамках рекламної кампанії газованого напою Drinkbabe.

Емілі Емілі Ратажковскі Instagram @emrata

"Як шеф-кухар Drinkbabe, я настійно рекомендую робити цей напій вашим улюбленим протягом всього літа 2019. Не зловіть мене на пляжі без нього", – підписала вона.

На знімку засмагла Ратаковскі позувала у відвертому купальнику з величезним макетом банки цього напою. Вона стояла спиною до об'єктиву, продемонструвавши пружні сідниці і стрункі ноги.

Шанувальники звернули увагу, що модель доповнила образ стильним годинником. У коментарях навіть припустили, що це Rolex. "Відмінний контент", "Хороші персики, дорога", – написали шанувальники.

Емілі Ратаковскі в рекламі напою Instagram @drinkbabe

Емілі Ратаковскі Instagram @drinkbabe

Емілі Ратаковскі Instagram @drinkbabe

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Емілі Ратаковскі відвідала модний показ у відвертій сукні, яка ледве стримувала її груди.

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