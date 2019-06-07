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Ратаковскі – 28: як роздягалася на камеру найгарячіша модель світу (Фото 18+)

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У п'ятницю, 7 червня, свій 28-й день народження святкує одна з найвідоміших і сексуальних моделей сучасності Емілі Ратаковскі

Знаменитій на весь світ "голій моделі" виповнилося 28 років. OBOZREVATEL пропонує увазі підбірку з найсвіжіших і гарячих знімків зірки мережі.

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі – американська супермодель і актриса родом з Англії.

Народилася Емілі в родині художника і викладачки. Її батьки американці. Вони ніколи не перебували в офіційному шлюбі.

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Коли дівчині виповнилося 5 років, сім'я переїхала в США і влаштувалася в Сан-Дієго. Її дитинство проходило насамперед в сусідньому місті Енсінітас, в маленькому будиночку біля океану. У дитинстві Емілі Ратаковскі побувала в багатьох частинах Європи, довгий час жила в Іспанії і Ірландії.

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

У 14 років дівчина підписала контракт з Ford models і в подальшому поєднувала навчання в Сан-Дієго і модельну кар'єру в Лос-Анджелесі. Емілі надійшла в Каліфорнійський університет, де вивчала образотворче мистецтво, але кинула цю справу, повністю присвятивши себе модельному бізнесу.

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Після укладення контракту з Ford models, дівчина почала співпрацю з багатьма брендами одягу, модними журналами, випробувала себе в ролі актриси.

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Зараз Емілі Ратаковскі – одна з найбільш високооплачуваних моделей Америки і світу. На її аккаунт в Instagram підписалося вже понад 23 млн осіб. Шанувальники дівчата, перш за все, люблять Емілі за її відвертість і розкутість.

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

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Емілі Ратаковскі показала голі груди з балкона
Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно супермодель Емілі Ратаковскі вразила шанувальників танцями без одягу. Вона показала короткий ролик, на якому позує тільки в джинсах.

Пізніше папараці підловили момент, коли вона з голими грудьми робила селфі на балконі. У подібному вигляді вона також знімалася у фотосесії для рекламної кампанії власного бренду.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особи
Емілі РатажковскіЭмiлiя Ратаковскi
Теги
день народженняшоу-бизнес
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