"Я така, яка я є!" Солістка KAZKA роздяглася перед камерою та викликала ажіотаж

Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька розбурхала шанувальників серією відвертих фотографій.

Зірка позувала у купальнику на яхті, демонструючи апетитні форми. Відповідні знімки Олександра опублікувала на своїй сторінці в Instagram, зізнавшись, що раніше у неї були комплекси через нестандартну фігуру.

"Вам подобається ваша фігура? Чи вважаєте ви себе сексуальною? Я довго ненавиділа те, що бачила в дзеркалі. Ненавиділа, допоки не зрозуміла – іншою я ніколи не стану. Тому в мене є вибір – сидіти на жорстких дієтах все життя, рахувати калорії в судомах від страху переважити денну норму або зрозуміти, що я така, яка я є, і намагатися вдосконалити свої форми. Я за щасливе життя, за спорт і солодощі", – написала Зарицька.

Олександра Зарицька в пікантній фотосесії задоволена тілом instagram / kazka.band

Вона зізналася, що на цих кадрах відчуває себе звабливою, гарною, відвертою і сміливою. Співачка вирішила провести флешмоб серед своїх шанувальників. Вона запропонувала їм показати свої фото з хештегом #МоєТілоМояKAZKA, на яких фоловери собі дійсно подобаються.

"Я хочу, щоб кожен з вас навчився любити себе просто так. Адже кожен з нас – апріорі цього вартий. Люблю! Ваша Саша", – підсумувала співачка.

У мережі фото і слова Зарицької викликали захват. Шанувальники розповіли про свої комплекси і пораділи, що Саша залишається собою, спокійно зачіпаючи таку тему.

Саша Зарицька продемонструвала вид ззаду instagram / kazka.band

"А целюліту то немає. Бомба", "Розумниця, респект, красуня", "На мій погляд, це супер сексі", "Ви красуня", "Ти дуже гарна й особлива, тобі не потрібно змінюватися", – підтримали Зарицьку шанувальники.

Зарицька блиснула фігурою в купальнику instagram / kazka.band

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зарицька часто показує шанувальникам, що абсолютно задоволена своїм тілом, позуючи в пікантних фотосесіях. Нещодавно вона показала величезну груди в дуже глибокому декольте.

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