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9 жовтня • оновлено в 05:15
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"Російська Кардаш'ян" показала величезні груди в крихітному купальнику: фото

1.7т Читати матеріал російською

Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ називають "російською Кім Кардаш'ян", порадувала шанувальників новим пікантним фото. На ньому вона позувала в крихітному купальнику, який ледь прикривав її величезні груди.

Знімок Квітко розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Російська Кардаш'ян" показала величезні груди в крихітному купальнику: фото

instagram.com/anastasiya_kvitko

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"Російська Кардаш'ян" показала величезні груди в крихітному купальнику: фото

instagram.com/anastasiya_kvitko

We can change the world if we focused on thing at a time.So what do you want to focus on this week ? 😊 Photo @aldorphotography

Публікація від AK (@anastasiya_kvitko)

Зазначимо, що дівчина часто радує фанатів відвертими фото і не соромиться демонструвати свої пишні форми.

Good morning ☀️ swimsuit @prettylittlething 🌴

Публікація від AK (@anastasiya_kvitko)

Did you miss me? 😉 Bikini @fashionnova @fashionnovamen

Публікація від AK (@anastasiya_kvitko)

Swimsuit @fashionnova @fashionnovamen 💚

Публікація від AK (@anastasiya_kvitko)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Квітко попалася на фотошопі. Так, модель підловили на пляжі у відвертому купальнику і, як з'ясувалося, її ідеальна фігура - відредагована брехня.

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Анастасія Квітко
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Наверное у Муслимов обрезов обсосала не один километр на силикон))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Жирная силиконовая проститутка)))ну невидаль прямо))))
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