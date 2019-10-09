"Російська Кардаш'ян" показала величезні груди в крихітному купальнику: фото

Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ називають "російською Кім Кардаш'ян", порадувала шанувальників новим пікантним фото. На ньому вона позувала в крихітному купальнику, який ледь прикривав її величезні груди.
Знімок Квітко розмістила на своїй сторінці в Instagram.
instagram.com/anastasiya_kvitko
instagram.com/anastasiya_kvitko
We can change the world if we focused on thing at a time.So what do you want to focus on this week ? 😊 Photo @aldorphotography
Зазначимо, що дівчина часто радує фанатів відвертими фото і не соромиться демонструвати свої пишні форми.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Квітко попалася на фотошопі. Так, модель підловили на пляжі у відвертому купальнику і, як з'ясувалося, її ідеальна фігура - відредагована брехня.
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