"Російська Кардаш'ян" показала величезні груди в крихітному купальнику: фото

Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ називають "російською Кім Кардаш'ян", порадувала шанувальників новим пікантним фото. На ньому вона позувала в крихітному купальнику, який ледь прикривав її величезні груди.

Знімок Квітко розмістила на своїй сторінці в Instagram.

instagram.com/anastasiya_kvitko

instagram.com/anastasiya_kvitko

Зазначимо, що дівчина часто радує фанатів відвертими фото і не соромиться демонструвати свої пишні форми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Квітко попалася на фотошопі. Так, модель підловили на пляжі у відвертому купальнику і, як з'ясувалося, її ідеальна фігура - відредагована брехня.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!