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17 жовтня • оновлено в 03:50
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"Ого, збуджує": "російська Кардаш`ян" вразила шанувальників оголеними фото

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Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ називають "російською Кім Кардаш`ян", вразила мережу пікантними фото.

Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в крихітному бікіні, демонструючи пишні форми.

Анастасія Квітко

Анастасія Квітко

Фото з Instagram

Анастасія Квітко у відвертому купальнику

Анастасія Квітко у відвертому купальнику

Фото з Instagram

Анастасія Квітко продемонструвала пишні форми

Анастасія Квітко продемонструвала пишні форми

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Квітко. Вони залишили багато приємних коментарів.

"Насте, ти як казкова принцеса", "Така красива", "Дивовижна поза", "Ого, така сексуальна. Збуджує", — написали люди.

"Ого, збуджує": "російська Кардаш`ян" вразила шанувальників оголеними фото
"Ого, збуджує": "російська Кардаш`ян" вразила шанувальників оголеними фото
"Ого, збуджує": "російська Кардаш`ян" вразила шанувальників оголеними фото
"Ого, збуджує": "російська Кардаш`ян" вразила шанувальників оголеними фото

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Анастасії Квітко, якими вона останнім часом дивувала шанувальників у мережі.

Анастасія Квітко сексуально позує на камеру

Анастасія Квітко сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Анастасія Квітко у відвертому купальнику

Анастасія Квітко у відвертому купальнику

Фото з Instagram

Анастасія Квітко оголила груди

Анастасія Квітко оголила груди

Фото з Instagram

Анастасія Квітко в пікантному вбранні

Анастасія Квітко в пікантному вбранні

Фото з Instagram

Анастасія Квітко продемонструвала "п'яту точку"

Анастасія Квітко продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Анастасія Квітко засвітила пишні груди

Анастасія Квітко засвітила пишні груди

Фото з Instagram

Анастасія Квітко сексуально позує на камеру

Анастасія Квітко сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Квітко попалася на фотошопі. Так, модель підловили на пляжі у відвертому купальнику і, як з'ясувалося, її ідеальна фігура — відредагована брехня.

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Особа
Анастасія Квітко
Місце
Росія
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