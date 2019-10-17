"Ого, збуджує": "російська Кардаш`ян" вразила шанувальників оголеними фото

Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ називають "російською Кім Кардаш`ян", вразила мережу пікантними фото.
Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в крихітному бікіні, демонструючи пишні форми.
Анастасія Квітко
Фото з Instagram
Анастасія Квітко у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Анастасія Квітко продемонструвала пишні форми
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Квітко. Вони залишили багато приємних коментарів.
"Насте, ти як казкова принцеса", "Така красива", "Дивовижна поза", "Ого, така сексуальна. Збуджує", — написали люди.
Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Анастасії Квітко, якими вона останнім часом дивувала шанувальників у мережі.
Анастасія Квітко сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Анастасія Квітко у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Анастасія Квітко оголила груди
Фото з Instagram
Анастасія Квітко в пікантному вбранні
Фото з Instagram
Анастасія Квітко продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Анастасія Квітко засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Анастасія Квітко сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Квітко попалася на фотошопі. Так, модель підловили на пляжі у відвертому купальнику і, як з'ясувалося, її ідеальна фігура — відредагована брехня.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram