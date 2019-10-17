"Ого, збуджує": "російська Кардаш`ян" вразила шанувальників оголеними фото

Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ називають "російською Кім Кардаш`ян", вразила мережу пікантними фото.

Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в крихітному бікіні, демонструючи пишні форми.

Анастасія Квітко Фото з Instagram

Анастасія Квітко у відвертому купальнику Фото з Instagram

Анастасія Квітко продемонструвала пишні форми Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Квітко. Вони залишили багато приємних коментарів.

"Насте, ти як казкова принцеса", "Така красива", "Дивовижна поза", "Ого, така сексуальна. Збуджує", — написали люди.

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Анастасії Квітко, якими вона останнім часом дивувала шанувальників у мережі.

Анастасія Квітко сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Анастасія Квітко у відвертому купальнику Фото з Instagram

Анастасія Квітко оголила груди Фото з Instagram

Анастасія Квітко в пікантному вбранні Фото з Instagram

Анастасія Квітко продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Анастасія Квітко засвітила пишні груди Фото з Instagram

Анастасія Квітко сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Квітко попалася на фотошопі. Так, модель підловили на пляжі у відвертому купальнику і, як з'ясувалося, її ідеальна фігура — відредагована брехня.

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