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"П'ю кров": 65-річна Успенська приголомшила зізнанням

2.5т Читати матеріал російською

Російська зірка шансону, співачка Любов Успенська потролила блогерок несподіваним зызнанням.

Як повідомляють "Дни.ру", артистка приймала гостей, Лілію Абрамову та Олену Сажину в своєму заміському будинку.

Дівчата вирішили з'ясувати, як 65-річній Успенській вдається так добре виглядати. "Я п'ю кров молодих блогерів", – пожартувала вона, і зробила вигляд, що кусає шию Сажиної.

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Успенська і Сажина

Успенська і Сажина

Сторіс Успенської

Успенська активно займається кар'єрою, виступаючи на різних концертах, а також з'являючись на ток-шоу. Нещодавно також стало відомо, що 65-річна зірка збирається знову стати матір'ю, тому вирішила зробити ЕКО.

Успенська продемонструвала фігуру

Успенська продемонструвала фігуру

instagram / uspenskayalubov_official

Успенська в обтягуючій сукні

Успенська в обтягуючій сукні

instagram / uspenskayalubov_official

Любов Успенська

Любов Успенська

instagram / uspenskayalubov_official

Успенська на байку

Успенська на байку

instagram / uspenskayalubov_official

Успенська в шкірі та міні

Успенська в шкірі та міні

instagram / uspenskayalubov_official

Успенська

Успенська

instagram / uspenskayalubov_official

Успенська показала худі ноги

Успенська показала худі ноги

instagram / uspenskayalubov_official

Любов Успенська

Любов Успенська

instagram / uspenskayalubov_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно вона відвідала програму AGENTSHOW з Анастасією Івлєєвою, де зізналася, що на її очах колись вбили шістьох осіб.

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Особа
Любов Успенська
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес Краса
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Garcia Kandra
Garcia Kandra
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