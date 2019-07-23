"П'ю кров": 65-річна Успенська приголомшила зізнанням

Російська зірка шансону, співачка Любов Успенська потролила блогерок несподіваним зызнанням.
Як повідомляють "Дни.ру", артистка приймала гостей, Лілію Абрамову та Олену Сажину в своєму заміському будинку.
Дівчата вирішили з'ясувати, як 65-річній Успенській вдається так добре виглядати. "Я п'ю кров молодих блогерів", – пожартувала вона, і зробила вигляд, що кусає шию Сажиної.
Успенська і Сажина
Сторіс Успенської
Успенська активно займається кар'єрою, виступаючи на різних концертах, а також з'являючись на ток-шоу. Нещодавно також стало відомо, що 65-річна зірка збирається знову стати матір'ю, тому вирішила зробити ЕКО.
Успенська продемонструвала фігуру
instagram / uspenskayalubov_official
Успенська в обтягуючій сукні
instagram / uspenskayalubov_official
Любов Успенська
instagram / uspenskayalubov_official
Успенська на байку
instagram / uspenskayalubov_official
Успенська в шкірі та міні
instagram / uspenskayalubov_official
Успенська
instagram / uspenskayalubov_official
Успенська показала худі ноги
instagram / uspenskayalubov_official
Любов Успенська
instagram / uspenskayalubov_official
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно вона відвідала програму AGENTSHOW з Анастасією Івлєєвою, де зізналася, що на її очах колись вбили шістьох осіб.
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