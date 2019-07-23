"П'ю кров": 65-річна Успенська приголомшила зізнанням

Російська зірка шансону, співачка Любов Успенська потролила блогерок несподіваним зызнанням.

Як повідомляють "Дни.ру", артистка приймала гостей, Лілію Абрамову та Олену Сажину в своєму заміському будинку.

Дівчата вирішили з'ясувати, як 65-річній Успенській вдається так добре виглядати. "Я п'ю кров молодих блогерів", – пожартувала вона, і зробила вигляд, що кусає шию Сажиної.

Успенська і Сажина Сторіс Успенської

Успенська активно займається кар'єрою, виступаючи на різних концертах, а також з'являючись на ток-шоу. Нещодавно також стало відомо, що 65-річна зірка збирається знову стати матір'ю, тому вирішила зробити ЕКО.

Успенська продемонструвала фігуру instagram / uspenskayalubov_official

Успенська в обтягуючій сукні instagram / uspenskayalubov_official

Любов Успенська instagram / uspenskayalubov_official

Успенська на байку instagram / uspenskayalubov_official

Успенська в шкірі та міні instagram / uspenskayalubov_official

Успенська instagram / uspenskayalubov_official

Успенська показала худі ноги instagram / uspenskayalubov_official

Любов Успенська instagram / uspenskayalubov_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно вона відвідала програму AGENTSHOW з Анастасією Івлєєвою, де зізналася, що на її очах колись вбили шістьох осіб.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!