Які поради щодо догляду за собою є фейком: п'ять б'юті-міфів

У мережі можна знайти безліч порад по догляду за собою, але багато хто з них є вигадкою.

OBOZREVATEL розповідає своїм читачкам про п'ять найпопулярніших б'юті-міфів.

Міф №1. Натуральні інгредієнти завжди кращі

Багато хто вважає, що натуральні інгредієнти в складі косметики апріорі кращі за хімічні. Однак не всі природні інгредієнти підходять кожному типу шкіри, тому варто перед використанням засобу проконсультуватися з дерматологом.

Міф №2. Для краси шкіри треба всього лише пити багато води

Здорове харчування в поєднанні з необхідною кількістю води є важливими для підтримки здоров'я шкіри, але вода сама по собі не робить шкіру гарною і зволоженою. Для повноцінного догляду варто користуватися косметикою, яка підходить вашому типу шкіри. Не забувайте про засоби для відлущування, зволоження і тонізації.

Засоби з догляду з натуральними інгредієнтами слід вибирати, враховуючи тип вашої шкіри Ілюстративне фото / Pixabay

Міф №3. Після депіляції волосся виростає міцнішим

Депіляція бритвою або воском не змінює товщини волосся і не впливає на його колір і швидкість росту.

Міф №4. Прищі можна "чавити"

Це один з найнебезпечніших міфів: видавлювання прищів може призвести до утворення шрамів і розвитку інфекцій.

Міф №5. Сонцезахисний крем можна наносити один раз на день

Сонцезахисний крем з високим рівнем SPF – правильний підхід. Однак такий крем потрібно наносити на шкіру кожні дві-три години, навіть якщо сонця не видно за хмарами. Фахівці рекомендують обов'язково вибирати сонцезахисні креми з додатковим фільтром UVA і UAB променів.

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