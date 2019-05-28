"Просто секс!" Співачка з РФ показала груди у відвертому купальнику

34-річна російська виконавиця Ольга Серябкіна, екс-учасниця гурту Serebro поділилася з шанувальниками спокусливими знімками.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала у відвертому синьому купальнику, який відмінно підкреслив пишні груди співачки.

Ольга Серябкіна Фото з Instagram

Ольга Серябкіна в пікантному купальнику Фото з Instagram

Ольга Серябкіна сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Ольга Серябкіна Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Яка ти гаряча", "Дуже красива", "Просто секс", "Ти сама досконалість", — прокоментували люди.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Ольги Серябкіної, якими вона тішила шанувальників у мережі останнім часом.

Ольга Серябкіна оголила груди Фото з Instagram

Ольга Серябкіна продемонструвала струнку фігуру Фото з Instagram

Ольга Серябкіна в сексуальній білизні Фото з Instagram

Ольга Серябкіна оголила груди Фото з Instagram

Ольга Серябкіна в спокусливій червоній білизні Фото з Instagram

Ольга Серябкіна блондинка Фото з Instagram

Чуттєва Ольга Серябкіна Фото з Instagram

Ольга Серябкіна у ванній Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Серябкіна спантеличила шанувальників розповнілою фігурою в прозорій сукні, крізь яку було видно її трусики.

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