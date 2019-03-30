"Просто космос": Брежнєва розбурхала мережу відвертими знімками

Співачка і актриса Віра Брежнєва порадувала шанувальників серією відвертих знімків.

Відповідні фотографії вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті, викликавши бурю емоцій у фоловерів.

Зірка позувала у відвертій спідній білизні, продемонструвавши витончену фігуру і навіть м'язи, які придбала в результаті тренувань. Знімки вона підписала коротко: "Яжемать".

Новини Дочка Віри Брежнєвої засвітила фігуру в купальнику

Шанувальники відзначили, що виглядає Брежнєва чудово, а корсет у фотосесії є зайвим, адже у неї відмінна фігура.

"Корсет зайвий", "Красива мати", "Ти тут шик", "Віра обпікає", "Вірочка, ти мати, і ти втілення любові і чистоти", "Фото - просто космос", – написали фоловери під знімками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з останніх інтерв'ю Брежнєва зізналася, що була "гидким каченям", через що виникло багато комплексів. У підсумку, всіх їх вона поборола.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!