|Lady
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ШоуКияни

/Краса

"Просто космос": Брежнєва розбурхала мережу відвертими знімками

1.3тЧитати матеріал російською

Співачка і актриса Віра Брежнєва порадувала шанувальників серією відвертих знімків.

Відповідні фотографії вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті, викликавши бурю емоцій у фоловерів.

Зірка позувала у відвертій спідній білизні, продемонструвавши витончену фігуру і навіть м'язи, які придбала в результаті тренувань. Знімки вона підписала коротко: "Яжемать".

"Просто космос": Брежнєва розбурхала мережу відвертими знімками
Новини
Дочка Віри Брежнєвої засвітила фігуру в купальнику

Шанувальники відзначили, що виглядає Брежнєва чудово, а корсет у фотосесії є зайвим, адже у неї відмінна фігура.

"Корсет зайвий", "Красива мати", "Ти тут шик", "Віра обпікає", "Вірочка, ти мати, і ти втілення любові і чистоти", "Фото - просто космос", – написали фоловери під знімками.

# Яжемать 🖤

Допіс, Поширення Vera Brezhneva (@ververa)

"Просто космос": Брежнєва розбурхала мережу відвертими знімками
"Просто космос": Брежнєва розбурхала мережу відвертими знімками
"Просто космос": Брежнєва розбурхала мережу відвертими знімками
"Просто космос": Брежнєва розбурхала мережу відвертими знімками
"Просто космос": Брежнєва розбурхала мережу відвертими знімками
"Просто космос": Брежнєва розбурхала мережу відвертими знімками

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з останніх інтерв'ю Брежнєва зізналася, що була "гидким каченям", через що виникло багато комплексів. У підсумку, всіх їх вона поборола.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Віра Брежнєва
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки