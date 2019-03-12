Прищі і великі пори: як виглядають знаменитості без фотошопу

Рясний шар стійкого макіяжу, яскраве світло софітів і спалахів часом ставить зірок в не дуже зручне становище. Так, багато хто з них має досить проблемну шкіру, а при таких умовах зйомки на їхніх обличчях видно кожен недолік.

Незважаючи на те, що все це можливо усунути за допомогою косметичних засобів, багато знаменитостей вважають за краще користуватися фотошопом. Але, приховати реальність у них виходить не завжди, пише "Cosmopolitan".

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Як раніше писав OBOZREVATEL, феміністки висловили обурення з приводу нових рекламних постерів бренду білизни Agent Provocateur, що з'явилися в Великобританії. Так, зображення, на якому модель постала перед дзеркалом в провокаційній позі і прозорій білизні, захисники прав жінок визнали сексистським і образливим.

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