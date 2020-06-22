Прикраси, які сховають вік: п'ять секретів від Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, завдяки вмілому підбору форми і кольору своїх коштовностей, використовує прикраси в якості секретної зброї проти ознак віку на обличчі.

Як зазначає Marie Claire, про секрети дружини принца Вільяма розповіла Белінда Скотт, яка є представником одного з головних брендів в асортименті герцогині Heavenly Necklaces.

Скотт пояснює, що найчастіше Кейт Міддлтон підбирає прикраси не стільки для того, щоб підкреслити свій королівський статус, а для омолодження обличчя. За її словами, герцогиня має п'ять секретів носіння коштовностей, які вміло використовує.

При цьому, як зазначає представник ювелірного бренду, головне в наборі коштовностей не їхня кількість, а розуміння того, як вони можуть "зіграти".

П'ять секретів Кейт Міддлтон, щоб виглядати молодше

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон ніколи не одягає довгі сережки. Вона носить тільки круглі або трохи подовжені, але обов'язково з круглим елементом (краплею, кулькою). Тут все дуже просто. У дитинстві обличчя людини має більш округлу форму, яка з віком витягується в овал. Щоб пом'якшити овал обличчя, досить "обрамити" його круглими сережками. Обличчя одразу ж виглядатиме більш молодо.

Кейт Міддлтон

Ще один простий секрет – гра з кольором. Формула "чорний – це нетлінна класика", в цілому правдива, але не варто забувати і про інші кольори. Навіть якщо ви одяглися у все чорне – невеликий яскравий акцент зіграє вам на руку. Експерт зазначає, що вогненні рубіни або смарагди красиво відтіняють засмагле обличчя, а сапфіри – допоможуть підкреслити елегантну блідість шкіри.

Кейт Міддлтон

Сережки повинні прикривати мочки вух. З віком мочкам властиво розтягуватися (особливо якщо ви часто носили важкі сережки). Цей фактор також підсвідомо сприймається багатьма як натяк на вік. Кейт Міддлтон, щоб заховати мочки, використовує великі сережки, збільшені "цвяшки" або кліпси.

Кейт Міддлтон

Також герцогиня знає про те, як важливо використовувати прикраси, які "зіграють" з кольором очей. При цьому можна не просто підбирати прикраси в тон кольору очей, але і грати на контрастах: до блакитних очей вибрати прозорий діамант, до карих – смарагд, а до зелених – рубіни.

Кейт Міддлтон

П'ятий секрет Кейт Міддлтон – перли. Перламутровий колір підкреслить рум'янець на щоках, а також зробить візуально більш яскравими білки очей. Перли також підкреслять і білість посмішки.

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