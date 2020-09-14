Прикраси для зубів стали новим трендом у мережі: вражаючі фото

Оригінальні декоративні прикраси для зубів – грілзи – стали новим трендом 2020 року. Аксесуари для порожнини рота можна робити зі сталі або дорогоцінних металів.

Грілзи часто надягають для фото чи відео на декілька годин, проте вони можливі й для носіння на постійній основі. Дизайнерка з Франції Ліза Міхалік розповіла виданню Dazed Beauty, що її часто запрошували прикрашати зуби для моделей будинки високої моди та популярні журнали (фото дивіться нижче).

"Я завжди знала, що хочу займатися чимось творчим і одночасно хочу робити щось руками, тому спочатку вибрала роботу візажиста, а потім зайнялася створенням спецефектів. Тому мене і зацікавили зубні прикраси", – розповіла Міхалік.

Грілзи стали трендом 2020 року. Instagram Lisa Michalik

Дизайнерка зізналася, що надихається образами з кіно, літератури, музики, грецької міфології та історії. На її думку, у майбутньому поняття краси буде тільки розширюватися, але завжди залишатиметься суб'єктивним.

Зубні прикраси стали трендом 2020 року. Instagram Lisa Michalik

Грілзи часто надягають для фото та відео на декілька годин. Instagram Lisa Michalik

Аксесуари для зубів стали новим трендом. Instagram Lisa Michalik

Грілзи роблять зовнішній вигляд цікавішим. Instagram Lisa Michalik

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський співак Філіп Кіркоров витратив 5 млн рублів (1,8 млн гривень) на діамантові грілзи для кліпу на трек "Ролекс" з блогером Давидом Манукяном.