Презентація Apple: 50-річна зірка серіалу "Друзі" вийшла з глибоким декольте

У понеділок, 25 березня, в каліфорнійському місті Купертіно відбулася презентація компанії Apple, на якій вона представила новий стрімінговий сервіс Apple Plus TV. Захід відвідали багато знаменитостей, серед яких була голлівудська актриса, зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон.

Зазначимо, що на презентації 50-річна актриса з'явилася в дуже пікантному вбранні. Так, вона одягла чорну блузу з глибоким декольте і чорні шкіряні штани. Знімки були опубліковані в мережі.

Дженніфер Еністон, Різ Уізерспун і Стів Карелл

Дженніфер Еністон, Різ Уізерспун і Стів Карелл

Також захід відвідали Різ Уізерспун, Стів Карелл, Джейсон Момоа та інші зірки. Вони представили нові проекти, які знімаються спеціально для Apple Plus TV.

Дженніфер Еністон, Різ Уізерспун і Стів Карелл

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменита голлівудська актриса, зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон, якій нещодавно виповнилося 50 років, знялася у відвертій фотосесії, де позувала оголеною.

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