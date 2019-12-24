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24 грудня • оновлено в 17:59
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/ Краса

Представниця України на "Міс Світу" натякнула на продажність конкурсу

1.5т
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Представниця України на конкурсі краси "Міс Світу 2019" Маргарита Паша натякнула, що члени журі обрали фавориток ще з перших днів.

У цьому вона зізналася в своєму Instagram-сторіс, зазначивши, що майже відразу перестала чекати на перемогу в цьому заході.

Маргарита Паша

Маргарита Паша

instagram / margoritapasha

"На третій день перебування на конкурсі я зрозуміла. І підтвердила це під час спілкування з членами журі. Коли вони сказали: "Ви, коли повернетеся додому, запросіть, будь ласка, нас до себе в країну", – розповіла Маргарита.

Маргарита Паша про "Міс Світу 2019"

Маргарита Паша про "Міс Світу 2019"

Сторіс

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За її словами, з першого дня на конкурсі виділяли конкретні країни. Для дівчини такий розклад був дивним, оскільки на учасницю ніхто не дивився.

Українська красуня не оскаржуватиме результати конкурсу краси, тому що "якщо сперечатися з дурнем, він опустить до свого рівня".

Представниця України на "Міс Світу" натякнула на продажність конкурсу

Сторіс

Представниця України на "Міс Світу" натякнула на продажність конкурсу

Сторіс

Представниця України на "Міс Світу" натякнула на продажність конкурсу

Сторіс

Як повідомляв OBOZREVATEL, конкурс "Міс Світу 2019" відбувся 14 грудня. Перемогу здобула представниця Ямайки Тоні-Енн Сінгх. Маргарита Паша увійшла до топ-40.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Дмитро Гриневич
Місце
Україна
Теги
Краса шоу-бизнес
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