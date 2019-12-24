Представниця України на "Міс Світу" натякнула на продажність конкурсу

Представниця України на конкурсі краси "Міс Світу 2019" Маргарита Паша натякнула, що члени журі обрали фавориток ще з перших днів.
У цьому вона зізналася в своєму Instagram-сторіс, зазначивши, що майже відразу перестала чекати на перемогу в цьому заході.
Маргарита Паша
instagram / margoritapasha
"На третій день перебування на конкурсі я зрозуміла. І підтвердила це під час спілкування з членами журі. Коли вони сказали: "Ви, коли повернетеся додому, запросіть, будь ласка, нас до себе в країну", – розповіла Маргарита.
Маргарита Паша про "Міс Світу 2019"
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За її словами, з першого дня на конкурсі виділяли конкретні країни. Для дівчини такий розклад був дивним, оскільки на учасницю ніхто не дивився.
Українська красуня не оскаржуватиме результати конкурсу краси, тому що "якщо сперечатися з дурнем, він опустить до свого рівня".
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Як повідомляв OBOZREVATEL, конкурс "Міс Світу 2019" відбувся 14 грудня. Перемогу здобула представниця Ямайки Тоні-Енн Сінгх. Маргарита Паша увійшла до топ-40.
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