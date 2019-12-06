Позбавлена титулу "Міс Україна-2018" подала до суду на організаторів конкурсу: подробиці скандалу

Переможниця "Міс Україна-2018" Вероніка Дідусенко, яка втратила титулу через порушення правил конкурсу, подала до суду на організаторів "Міс світу".

Про це 24-річна Дідусенко написала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина, яку організатори залишили без корони і грошового призу після того, як дізналися, що вона була заміжня і виховує маленького сина, всерйоз має намір змінити правила конкурсу.

Днями Вероніка почала судовий процес проти організаторів "Міс світу" через дискримінацію.

"Я почала судовий розгляд проти "Міс світу" – це новий етап нашої боротьби за справедливість. Пишаюся, що мої інтереси в суді представляють адвокати Рави Наік і Марі Демітра ... Ми намагаємося довести, що політика участі в конкурсі носить дискримінаційний характер. Йдеться про заборону учасницям бути мамами і дружинами. Закон про рівність забороняє дискримінацію за цими ознаками. Мені заборонили брати участь в конкурсі "Міс світу" після перемоги в конкурсі "Міс Україна", тому що я була заміжня і в мене є дитина", – пише Вероніка.

Вероніка Дідусенко з сином Instagram

"Я не прагну, щоб мені повернули корону. Моя мета – змінити правила, які призводять до широкомасштабної дискримінації по всьому світу. У цьому році фінал конкурсу "Міс світу" проходить в Лондоні. Вважаю, що це найвдаліший момент для зміни правил" , – додала Дідусенко.

Вероніка Дідусенко Instagram

Вероніка Дідусенко Instagram

Вероніка Дідусенко з сином Instagram

Вероніка Дідусенко Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, новою володаркою титулу "Міс Україна-2018" стала 19-річна Леоніла Гузь. Багато користувачів мережі пізніше порахували рішення комітету конкурсу краси "проплаченим і ганебним".

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