Позбавлена ​​титулу "Міс Україна-2018" Дідусенко назвала три експрес-методи з догляду за шкірою взимку

Переможниця "Міс Україна" у 2018 році Вероніка Дідусенко, яка втратила титул через порушення правил конкурсу, розкрила 3 експрес-методи, як можна доглядати за шкірою обличчя в зимовий період у домашніх умовах. Зокрема, модель порекомендувала пити багато води та робити зволожувальні маски.

Такими подробицями Дідусенко поділилася з виданням Viva. Вона також зазначила, що догляд за шкірою в зимовий період безпосередньо залежить від типу шкіри. Тому порадила ретельно ставитися до підбору косметики для догляду.

Дідусенко назвала 3 експрес-метода по догляду за шкірою взимку Instagram Вероніки Дідусенко

Три експрес-методи з догляду за шкірою взимку від Дідусенко:

Пити багато води. Вживати вітаміни. Омега, коензим Q10 – будь-які жирні кислоти, які живлять наші клітини. Користуватися живильним кремом, масками для обличчя.

Дідусенко порадила ретельно ставитися до підбору косметики для догляду Instagram Вероніки Дідусенко

"Важливо пам'ятати, що догляд за шкірою в зимовий період безпосередньо залежить від вашого типу шкіри. Для сухої шкіри я рекомендую робити вдома медову маску. Мед має бактерицидну дію, тому підійде також для проблемної шкіри, де є запалення, висипання", – поділилася Дідусенко.

Рецепт домашньої медової маски від Дідусенко

Необхідно змішати 1 ст. л. оливкової олії, 1 ст. л. меду, можна додати вітамін А або Е. Нанести хвилин на 20. Маска добре буде живити шкіру.

Модель Вероніка Дідусенко Instagram Вероніки Дідусенко

Модель також наголосила на важливості використання зволожувального крему за типом шкіри на завершення будь-яких процедур – і в домашніх, і в салонних умовах.

"Зволожувальний крем – обов'язковий етап догляду... Дуже важливий момент, про який багато хто не знає: на вулицю взимку крем необхідно наносити хоча б за пів години до виходу. Якщо нанести крем менше ніж за 30 хвилин – обличчя може обвітритися. Крем залишає частинки, компоненти, які ще не засвоїлися. І вони як раз сприяють тому, що ваша шкіра може обвітритися. У кого шкіра сильно схильна до реакції на мороз – обов'язково наносити захисний крем", – заявила Дідусенко.

Вероніка Дідусенко Instagram Вероніки Дідусенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, організатори конкурсу "Міс Україна" позбавили Вероніку Дідусенко корони та грошового призу після того, як дізналися, що вона була заміжня і виховує маленького сина. Після скандалу модель подала в суд на організаторів "Міс світу".

У розмові з OBOZREVATEL Вероніка розповіла про свою кар'єру після скандалу і зазначила, що в модельному світі досі часто діють "архаїчні правила", які дискримінують жінок.