Повністю оголилася на пляжі: в мережу злили голі фото найдорожчої бікіні-моделі світу

Знаменита південноафриканська супермодель, відома як один з "ангелів" (осіб бренду) компанії Victoria's Secret і найдорожча бікіні-модель світу Кендіс Свейнпол постала повністю голою перед камерами папараці.

Так, зірку Instagram зловили на камеру під час переодягання на одній зі зйомок. Фотосесія проходила на пляжі, пише Telegram-канал Super.

Кендіс Свейнпол Teleprogramma.pro

На знімках, які оприлюднили папараці, Кендіс зображена без білизни, з неприкритими інтимними частинами тіла.

Кендіс Свейнпол Super

Кендіс Свейнпол Super

Пікантні фотографії швидко розлетілися по мережі. Сама модель на інцидент не відреагувала. Відзначимо, Свейнпол нерідко бере участь у відвертих фотосесіях, на яких позує без білизни.

Кендіс Свейнпол Super

Кендіс Свейнпол Super

Кендіс Свейнпол Super

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні 2018 року Кендіс Свенпол вперше стала мамою. Південноафриканська супермодель народила нареченому, манекеннику Херманну Ніколі, сина

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