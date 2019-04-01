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Повністю оголилася на пляжі: в мережу злили голі фото найдорожчої бікіні-моделі світу

2.3тЧитати матеріал російською

Знаменита південноафриканська супермодель, відома як один з "ангелів" (осіб бренду) компанії Victoria's Secret і найдорожча бікіні-модель світу Кендіс Свейнпол постала повністю голою перед камерами папараці.

Так, зірку Instagram зловили на камеру під час переодягання на одній зі зйомок. Фотосесія проходила на пляжі, пише Telegram-канал Super.

Кендіс Свейнпол

Кендіс Свейнпол

Teleprogramma.pro

На знімках, які оприлюднили папараці, Кендіс зображена без білизни, з неприкритими інтимними частинами тіла.

Кендіс Свейнпол

Кендіс Свейнпол

Super

Кендіс Свейнпол

Кендіс Свейнпол

Super

Пікантні фотографії швидко розлетілися по мережі. Сама модель на інцидент не відреагувала. Відзначимо, Свейнпол нерідко бере участь у відвертих фотосесіях, на яких позує без білизни.

Кендіс Свейнпол

Кендіс Свейнпол

Super

Кендіс Свейнпол

Кендіс Свейнпол

Super

Кендіс Свейнпол

Кендіс Свейнпол

Super

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні 2018 року Кендіс Свенпол вперше стала мамою. Південноафриканська супермодель народила нареченому, манекеннику Херманну Ніколі, сина

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особи
Кендіс СвейнполКейндіс Свейнпол
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