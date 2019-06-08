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Повністю гола: TAYANNA розбурхала мережу пікантними знімками

3.3тЧитати матеріал російською

Українська поп-виконавиця Тетяна Решетняк (Tayanna) порадувала шанувальників пікантними знімками.

Із самого ранку співачка повністю роздяглася і вирішила викупатися в прохолодній воді в Греції, а фотографіями поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Магія ранку на природі заряджає на цілий рік", – підписала Решетняк, викликавши ажіотаж в коментарях.

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Тетяна Решетняк у воді

Тетяна Решетняк у воді

Instagram @ tayanna_reshetnyak

"Шикарні фото, шикарна ви", "Це яка година вранці? Бо якщо 8:00, то ти занадто гола. А якщо 6:00, тоді норм", "Люблю ваші фото", – написали шанувальники.

Повністю гола: TAYANNA розбурхала мережу пікантними знімками
Повністю гола: TAYANNA розбурхала мережу пікантними знімками
TAYANNA у відпустці на морі

TAYANNA у відпустці на морі

Instagram@tayanna_reshetnyak

TAYANNA в Греції

TAYANNA в Греції

Instagram@tayanna_reshetnyak

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році TAYANNA відмовилася від рішення брати участь в Національному відборі на музичний конкурс Євробачення. Після цього вона порадувала шанувальників новою піснею "Як плакала вона".

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Особи
TAYANNAТетяна Решетняк (Tayanna)
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесКрасафотосессія
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