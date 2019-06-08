Повністю гола: TAYANNA розбурхала мережу пікантними знімками

Українська поп-виконавиця Тетяна Решетняк (Tayanna) порадувала шанувальників пікантними знімками.
Із самого ранку співачка повністю роздяглася і вирішила викупатися в прохолодній воді в Греції, а фотографіями поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"Магія ранку на природі заряджає на цілий рік", – підписала Решетняк, викликавши ажіотаж в коментарях.
Тетяна Решетняк у воді
Instagram @ tayanna_reshetnyak
"Шикарні фото, шикарна ви", "Це яка година вранці? Бо якщо 8:00, то ти занадто гола. А якщо 6:00, тоді норм", "Люблю ваші фото", – написали шанувальники.
TAYANNA у відпустці на морі
Instagram@tayanna_reshetnyak
TAYANNA в Греції
Instagram@tayanna_reshetnyak
Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році TAYANNA відмовилася від рішення брати участь в Національному відборі на музичний конкурс Євробачення. Після цього вона порадувала шанувальників новою піснею "Як плакала вона".
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