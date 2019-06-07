Повністю гола Сєдокова викликала ажіотаж у мережі

Епатажна українська співачка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова перед музичною премією МузТВ-2019 викликала ажіотаж відвертим знімком.
Відповідну фотографію, присвячену пісні "Шантарам", перед заходом вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися кліп Седокової 18+, проскрольте до кінця сторінки).
"Мене представили в номінації Краще жіноче відео з кліпом "Шантарам". Сказати, що виграти цю премію моя мрія – нічого не сказати. Це мета, це дороговказ і це саме жадібне бажання, адже вперше я була номінована на цю премію 15 років тому, але так і не вийшла її отримувати, тому що в моєму животику вже була маленька донечко, але мене туди і не запрошували. Минуло 15 років і це моя третя номінація. Ніколи не здавайтеся, що б і хто б вам не говорив! Скільки б років не пройшло! І я не здамся, адже ви зі мною всі ці роки", – написала вона.
Анна Сєдокова гола
Instagram @annasedokova
На фотографії вона позувала абсолютно голою. Всі інтимні місця прикривала електрогітара. Що примітно, на знімку у неї було дуже худе обличчя і підтягнуте тіло, на якому проглядався дуже пружний живіт.
Премію цього року Сєдокова не взяла. До речі, на захід вона прийшла одягненою – в облягаючій бежевій сукні. Заповітну тарілку отримала Поліна Гагаріна з кліпом "Вище голови".
Анна Сєдокова на МузТВ-2019
Instagram @ muztv
Відвертий знімок Сєдокової викликав різну реакцію в мережі. Багатьом сподобалося її тіло, але без критики також не обійшлося. Користувачі закликали співачку до совісті і відповідальності, адже в соцмережах на фото можуть наштовхнутися діти.
"Зараз школярі з 13 років сидять в "інстаграммі". Вони ще діти та їх багато підписано на Анню! Вони дивляться і беруть приклад, як фотографуватися і позувати", "Можна було б і скромніше", "Навіщо так опускатися", "Чому завжди голяка? Що, більше немає чим брати", – обурилися в мережі.
Друзі, ми не взяли премію цього року. (Спасибі за підтримку! Спасибі за всі ці роки. Будемо працювати. Будемо створювати далі. Будемо творити. Спасибі @alanbadoev, за # Шантарам Скоро # яжемать і попереду багато всього. Різного. Я вітаю всіх зі святом! @ buzova86 з твоєї енергією, вона нескінченна! А я лечу до малюка з температурою ((Адже я мама і це найважливіше. Дякую. Все буде! Просто потрібно ще більше працювати! Люблю ❤️
Кліп Анни Сєдокової - "Шантарам" (18+)
Як повідомляв OBOZREVATEL, премія МузТВ-2019 відбулася 7 червня в Москві. На вручення у відвертому вбранні прийшла українська співачка Ані Лорак, яку розгромили в мережі за те, що вона показала груди.
Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!