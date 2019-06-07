Повністю гола Сєдокова викликала ажіотаж у мережі

Епатажна українська співачка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова перед музичною премією МузТВ-2019 викликала ажіотаж відвертим знімком.

Відповідну фотографію, присвячену пісні "Шантарам", перед заходом вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися кліп Седокової 18+, проскрольте до кінця сторінки).

"Мене представили в номінації Краще жіноче відео з кліпом "Шантарам". Сказати, що виграти цю премію моя мрія – нічого не сказати. Це мета, це дороговказ і це саме жадібне бажання, адже вперше я була номінована на цю премію 15 років тому, але так і не вийшла її отримувати, тому що в моєму животику вже була маленька донечко, але мене туди і не запрошували. Минуло 15 років і це моя третя номінація. Ніколи не здавайтеся, що б і хто б вам не говорив! Скільки б років не пройшло! І я не здамся, адже ви зі мною всі ці роки", – написала вона.

Анна Сєдокова гола Instagram @annasedokova

На фотографії вона позувала абсолютно голою. Всі інтимні місця прикривала електрогітара. Що примітно, на знімку у неї було дуже худе обличчя і підтягнуте тіло, на якому проглядався дуже пружний живіт.

Премію цього року Сєдокова не взяла. До речі, на захід вона прийшла одягненою – в облягаючій бежевій сукні. Заповітну тарілку отримала Поліна Гагаріна з кліпом "Вище голови".

Анна Сєдокова на МузТВ-2019 Instagram @ muztv

Відвертий знімок Сєдокової викликав різну реакцію в мережі. Багатьом сподобалося її тіло, але без критики також не обійшлося. Користувачі закликали співачку до совісті і відповідальності, адже в соцмережах на фото можуть наштовхнутися діти.

"Зараз школярі з 13 років сидять в "інстаграммі". Вони ще діти та їх багато підписано на Анню! Вони дивляться і беруть приклад, як фотографуватися і позувати", "Можна було б і скромніше", "Навіщо так опускатися", "Чому завжди голяка? Що, більше немає чим брати", – обурилися в мережі.

Кліп Анни Сєдокової - "Шантарам" (18+)

Як повідомляв OBOZREVATEL, премія МузТВ-2019 відбулася 7 червня в Москві. На вручення у відвертому вбранні прийшла українська співачка Ані Лорак, яку розгромили в мережі за те, що вона показала груди.

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