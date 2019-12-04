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4 грудня • оновлено в 10:09
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Повністю гола: пишнотіла реперка влаштувала пікантну фотосесію

4.6т
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Відома американська реперка Lizzo повністю оголилася для пікантної фотосесії.

Відповідні відверті кадри номінантка премії "Греммі -2020" опублікувала на своїй сторінці в Instagram, спантеличивши численних шанувальників.

"Намалюй мене, як свою французьку с*чку", – підписала одіозна реперка під серією знімків.

Гола Lizzo прикрилася волоссям

Гола Lizzo прикрилася волоссям

instagram / lizzobeeating

Сміливий вчинок Lizzo викликав неоднозначну реакцію в мережі. Одні шанувальники були в захваті через відсутність комплексів співачки розміру plus size, інші ж подумали, що це перебір.

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"Найкраща", "Кохаю тебе", "Це огидно", "Ви не поміститеся на полотні, дорогенька", "Ти найкраща", "Чудове волосся", – відреагували в мережі.

Повністю гола Lizzo

Повністю гола Lizzo

instagram / lizzobeeating

Гола Lizzo - пікантне фото

Гола Lizzo - пікантне фото

instagram / lizzobeeating

Повністю гола: пишнотіла реперка влаштувала пікантну фотосесію
Повністю гола: пишнотіла реперка влаштувала пікантну фотосесію
Повністю гола: пишнотіла реперка влаштувала пікантну фотосесію
Повністю гола: пишнотіла реперка влаштувала пікантну фотосесію

Omw .... 😏

Публікація від Lizzo (@lizzobeeating)

Як повідомляв OBOZREVATEL, повний список номінантів на 62-у Церемонію нагородження "Греммі- 2020", яка відбудеться 26 січня, було оприлюднено 20 листопада. Lizzo була відразу в кількох категоріях.

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Автор
Дмитро Гриневич
Місце
США
Теги
плюс сайз фотографии фотосессія шоу-бизнес Краса
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Коментарі
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Турчин Сергей
Турчин Сергей
Я бы всунул
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1
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Мля да ее не прокормить тут надо яблоко в рот и в духовку
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
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