Повністю гола: пишнотіла реперка влаштувала пікантну фотосесію

Відома американська реперка Lizzo повністю оголилася для пікантної фотосесії.

Відповідні відверті кадри номінантка премії "Греммі -2020" опублікувала на своїй сторінці в Instagram, спантеличивши численних шанувальників.

"Намалюй мене, як свою французьку с*чку", – підписала одіозна реперка під серією знімків.

Гола Lizzo прикрилася волоссям instagram / lizzobeeating

Сміливий вчинок Lizzo викликав неоднозначну реакцію в мережі. Одні шанувальники були в захваті через відсутність комплексів співачки розміру plus size, інші ж подумали, що це перебір.

"Найкраща", "Кохаю тебе", "Це огидно", "Ви не поміститеся на полотні, дорогенька", "Ти найкраща", "Чудове волосся", – відреагували в мережі.

Повністю гола Lizzo instagram / lizzobeeating

Гола Lizzo - пікантне фото instagram / lizzobeeating

Як повідомляв OBOZREVATEL, повний список номінантів на 62-у Церемонію нагородження "Греммі- 2020", яка відбудеться 26 січня, було оприлюднено 20 листопада. Lizzo була відразу в кількох категоріях.

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