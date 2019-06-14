Повністю гола: Настя Каменських показала відверте фото з ліжка

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка вийшла заміж за українського шоумена і музиканта Олексія Потапенка (Потап), викликала ажіотаж відвертим фото.
Абсолютно гола зірка потягалась в ліжку, а знімком поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"Зловив мене зранку мій хлопчик", – підписала вона під знімком, пояснивши англійською, що йдеться про чоловіка.
Олексій Потапенко і Настя Каменських
Instagram @ realpotap
Думки щодо пікантного знімка в мережі розділилися. Частина шанувальників оголосила, що фотографія "гаряча", а інша частина заявила, що це вже занадто.
"Занадто", "Гаряча штучка", "Думаю, це вже має бути особисте", "Ні сорому, ні совісті", "Вульгарно викладати такі фото", "Вогонь", – написали в коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 травня відбулося довгоочікуване весілля Каменських і Потапенка, на якій були присутні більше сотні гостей і знаменитостей.
Після цього вони вирушили до Туреччини в медовий місяць, звідки радували шанувальників численними знімками.
3 червня стало відомо, що парочка була змушена повернутися з медового місяця.
Потап ділився еротичними фотографіями голої дружини.
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