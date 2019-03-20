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Повністю гола: американська співачка захопила мережу інтимним фото

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Епатажна американська співачка Майлі Сайрус здивувала шанувальників відвертим фото.

Так, знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала абсолютно голою, прикриваючи інтимні частини тіла руками.

"Фестивальний сезон відкритий. Я дивна і готова до вечірки", — написала Майлі.

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Ідеальна", "Яка гарна дівчина", "Виглядаєш дуже гаряче", "Прекрасна", — прокоментували люди.

Повністю гола: американська співачка захопила мережу інтимним фото
Повністю гола: американська співачка захопила мережу інтимним фото
Повністю гола: американська співачка захопила мережу інтимним фото
Повністю гола: американська співачка захопила мережу інтимним фото

@vanityfair @ryanmcginleystudios

Публікація від Miley Cyrus (@mileycyrus)

Shot by @karllagerfeld #RIP 🖤

Публікація від Miley Cyrus (@mileycyrus)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу потрапили оголені знімки Майлі Сайрус, зроблені у 2015 році.

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Особа
Майлі Сайрус
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