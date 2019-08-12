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"Потужний прес" із жиру: українські чоловіки знайшли альтернативу спортзалу

1.6т Читати матеріал російською

Все більше чоловіків в Україні вдаються до пластичної хірургії, щоб "перетворити" жир на животі на кубики накачаного пресу.

"Зараз це дуже популярна процедура. Я не ганяю всю ніч у спортзалі цього чоловіка, щоб він накачував прес. Просто у жировому прошарку на животі вимальовуються контури тих квадратиків, які знаходяться глибше", – розповів у ефірі ObozTV пластичний хірург Андрій Якобчук.

В результаті, пояснив медик, з відстані в декілька метрів створюється враження, що у чоловіка "потужний прес".

"Але якщо допитлива дівчина підійде і спробує його пальцем, то трохи розчарується. Бо він буде не такий "сталевий", – попередив він.

Якобчук зауважив, що в Україні до послуг пластичного хірурга найчастіше звертаються чоловіки у віці 45-50 років.

"Часто це чоловіки на стику якихось любовних стосунків. Які, наприклад, вступають у новий шлюб, новий союз. Молода дружина – і йому хочеться бути знову молодим, цікавим", – описав він.

Хірург звернув увагу, що з процедур найбільшою популярністю у сильної статі користується омолодження обличчя – зокрема блефаропластика (підтяжка верхньої та нижньої повіки).

"На другому місці – абдомінопластика. Українські чоловіки люблять поїсти, тобто треба трохи животик прибрати. І ліпоксація", – додав Якобчук.

Гарний зовні прес тепер можна зробити у пластичного хірурга

Гарний зовні прес тепер можна зробити у пластичного хірурга

mensjournal.com

Чоловікам, які хочуть накачати прес традиційним способом, OBOZREVATEL пропонує прочитати поради фітнес-тренерів – як зробити заняття у спортзалі більш ефективними і уникнути розчарування.

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Теми
Дієти та фітнес Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Андрій Якобчук
Теги
Краса спорт Фітнес пластична хірургія чоловік
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