Постаріла шкіра обличчя після схуднення: як вирішити проблему

Після схуднення на обличчі можуть з'явитися зморшки та інші недосконалості. Справа в тому, що через різке зниження ваги з обличчя йде частина підшкірного жиру, який допомагає виглядати молодше.

OBOZREVATEL розповідає, як впоратися з основними проблемами шкіри, які можуть виникнути після схуднення.

Обвисання шкіри

Після різкого схуднення шкіра в районі підборіддя може трохи провиснути. Це відбувається через зменшення кількості жиру, а також колагену і еластину, але їх можна повернути за допомогою крему з ретинолом і пептидами.

Акне

Навіть на не схильній до запалень шкірі вони можуть несподівано з'явитися після схуднення. Цю проблему можна вирішити за допомогою спеціальних засобів, білкових коктейлів. Ефективні також саліцилова кислота і зволожуючі спреї, які не блокують пори.

Кола під очима

Підшкірний жир допомагає ховати кровоносні судини під очима, але після схуднення він зникає і з'являються темні кола. У цьому випадку рекомендується крем з ретинолом і гіалуроновою кислотою, а якщо це не допоможе – похід за філерами до косметолога.

Дрібні зморшки

В основному після різкого зниження ваги з'являються "гусячі лапки". Впоратися з ними допоможе зволожуючий крем з гіалуроновою кислотою.

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