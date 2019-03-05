"Порнографія": реклама білизни Agent Provocateur викликала гнів феміністок

Феміністки висловили обурення з приводу нових рекламних постерів бренду білизни Agent Provocateur, які з'явилися у Великобританії.

Так, зображення, на якому модель постала перед дзеркалом у провокаційній позі й прозорій білизні, захисники прав жінок визнали сексистським і образливим для слабкої статі. Про це повідомило видання BBC (відео дивіться нижче).

Одна із мешканок міста Бат Ханна Ліз, побачивши постер, не змогла стримати обурення, яким поділилася з читачами свого Twitter.

Фото: bbc.com

"Вікно магазину House of Fraser у Баті. У мене немає слів, за винятком цих: об'єктивація і щоденний сексизм", — написала жінка.

Зазначимо, що твіт Ханни прокоментували багато жінок, які погодилися з її доводами. Деякі вважають зображення порнографічним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменитий італійський модний дім Gucci потрапив у скандал із рекламою нового джемпера, в якій покупці побачили ознаки расизму.

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