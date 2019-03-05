|Lady
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ШоуКияни

/Краса

"Порнографія": реклама білизни Agent Provocateur викликала гнів феміністок

5.8тЧитати матеріал російською

Феміністки висловили обурення з приводу нових рекламних постерів бренду білизни Agent Provocateur, які з'явилися у Великобританії.

Так, зображення, на якому модель постала перед дзеркалом у провокаційній позі й прозорій білизні, захисники прав жінок визнали сексистським і образливим для слабкої статі. Про це повідомило видання BBC (відео дивіться нижче).

Одна із мешканок міста Бат Ханна Ліз, побачивши постер, не змогла стримати обурення, яким поділилася з читачами свого Twitter.

"Порнографія": реклама білизни Agent Provocateur викликала гнів феміністок

Фото: bbc.com

Новини
''Сядьте на чоловіче обличчя'': Reebok вляпався у гучний скандал

"Вікно магазину House of Fraser у Баті. У мене немає слів, за винятком цих: об'єктивація і щоденний сексизм", — написала жінка.

Зазначимо, що твіт Ханни прокоментували багато жінок, які погодилися з її доводами. Деякі вважають зображення порнографічним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменитий італійський модний дім Gucci потрапив у скандал із рекламою нового джемпера, в якій покупці побачили ознаки расизму.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
13
6
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги