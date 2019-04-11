Популярна в Україні травесті-діва запаморочила голову пікантною фотосесією

Українська травесті-діва Монро змінила звичні біляві локони на чорну перуку зі стрижкою каре.
Результатами яскравої фотосесії жіночого фотографа Юлії Тихоступ зірка і майстер перевтілення поділилася в своєму Instagram-акаунті, повідавши шанувальникам пізнавальну історію про куріння.
Діва позувала в картатій сорочці вільного крою і туфлях-човниках на шпильках, продемонструвавши неймовірні стрункі ноги.
"Не повірите, але я ніколи не курила. Бавилася разок-інший, і то за компанію, але щоб тривалий період – ні. Ось просто не в кайф, і голова погана, і ноги ватяні. Бери під білі рученьки, пакуй в кузов і вивозь до лісу", – зізналася Монро.
Вона розповіла, що всі випадки, коли пробувала по-справжньому курити, приводили до неприємних наслідків. При цьому діва уточнила, що для кадру сигарета виявилася непоганим аксесуаром.
"До чого веду, кидайте Ви цю шкідливу звичку. Ну реально, економія коштів і здоровіші будете. Хоча в кадрі сигарета – абсолютна драма, якої не доб'єшся навіть найгучнішим скандалом. Затягування, окреслені вилиці, хмара диму і погляд в нікуди... захотілося віскі і на концерт Aerosmith", – підсумувала епатажна Монро.
Так сумно, що хочеться ... 😉 Не повірите, Але я ніколи не курила. Баловалась разок інший, і то по малолітки і за компанію, Але щоб тривалий період - не-а😐 ось просто не в кайф, і голова погана, і ноги ватяні. Бери під білі рученьки, пакуй в кузов і вивозь в ліс 😣 Пам'ятаю, перший раз затягнулася на перерві, в одинадцятому класі, як раз перед шкільною олімпіадою з хімії. Мої однокласники Смаль у всю ментоловий more, дліннінькіе такі, а я все Цьолко будувала. У підсумку піддалася на вмовляння, і в результаті отримала два бали, хоча йшла на перемогу (Пам'ятаю так соромно було перед учителем, він то надії покладав. Другий раз затягнулася Вже будучи студенткою універу. На другому курсі я дико закохалася в одного моєї подруги. Він був гарний, як Аполлон, якого я ніколи не бачила. Носив вузькі джинси і чорне пальто, пив джин з тоніком і курив Marlboro. Ми разом іноді тусувалися. Ну як разом, я набивався з ними, щоб дихати його ароматом, а він взагалі не помічав. У підсумку, щоб типу бути на одній хвилі, я затягнулася цигаркою. Каш ляла, шо чахоточная😆😆😆 Він, до речі, заливав до мене через дет десять на одній тусе. Я вже відомої була, і ефектно отшіла😁 Ще був раз на гастролях в Кременчуці)) Бляяя ... як вспомню🙈 Тоді тільки Джей Ло з'явилася і її легендарна жо ... Вона не курила, але для повноти картини, а я ж вважає себе нею, не вистачало папіроскі😁 Ми з колегами закінчили шоу і спустилися в більярдну. Тоді при клубі завжди стояли більярдні столи, і в клубах ще курили. Якісь місцеві просунуті мачо підкотили до столичних АтрИсткам візуального жанру і давай кружляти коньяком і цигарками) Я з якогось переляку викурила ажжж вки штук і на наступний день думала сдохну😖 добре хоч не віддалася на столі, Хоча були спроби ... мої 😆 Ну як, жінка з ароматом тютюну віддається без раздумій😍 до чого веду, кидайте Ви цю шкідливу звичку. Ну реально економія коштів і здоровіше будете. Хоча в кадрі сигарета - абсолютна драма, який не доб'єшся навіть найгучнішим скандалом🖤Затяжка, окреслені вилиці, хмара диму і погляд в нікуди ... Захотілося віскі і на концерт Aerosmith. Фото: геніальний майстер жіночого портрета @julia_shelegova
Фотосесія травесті-діви запаморочила голову шанувальникам. Увагу звернули в коментарях на грацію та ніжки.
"Вашим ногам потрібен окремий блог", "Грація кішки! Шикарні фоточки", "Радує око, як усе гармонійно. Макіяж, вираз обличчя, одяг, пози... думки теж", "О боги, які ноги", – написали захоплені шанувальники.
Як повідомляв OBOZREVATEL, восени 2018 року Монро похвалилася своїм шанувальникам фотографією, на якій зображена без макіяжу.
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