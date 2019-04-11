Популярна в Україні травесті-діва запаморочила голову пікантною фотосесією

Українська травесті-діва Монро змінила звичні біляві локони на чорну перуку зі стрижкою каре.

Результатами яскравої фотосесії жіночого фотографа Юлії Тихоступ зірка і майстер перевтілення поділилася в своєму Instagram-акаунті, повідавши шанувальникам пізнавальну історію про куріння.

Діва позувала в картатій сорочці вільного крою і туфлях-човниках на шпильках, продемонструвавши неймовірні стрункі ноги.

"Не повірите, але я ніколи не курила. Бавилася разок-інший, і то за компанію, але щоб тривалий період – ні. Ось просто не в кайф, і голова погана, і ноги ватяні. Бери під білі рученьки, пакуй в кузов і вивозь до лісу", – зізналася Монро.

Вона розповіла, що всі випадки, коли пробувала по-справжньому курити, приводили до неприємних наслідків. При цьому діва уточнила, що для кадру сигарета виявилася непоганим аксесуаром.

"До чого веду, кидайте Ви цю шкідливу звичку. Ну реально, економія коштів і здоровіші будете. Хоча в кадрі сигарета – абсолютна драма, якої не доб'єшся навіть найгучнішим скандалом. Затягування, окреслені вилиці, хмара диму і погляд в нікуди... захотілося віскі і на концерт Aerosmith", – підсумувала епатажна Монро.

Фотосесія травесті-діви запаморочила голову шанувальникам. Увагу звернули в коментарях на грацію та ніжки.

"Вашим ногам потрібен окремий блог", "Грація кішки! Шикарні фоточки", "Радує око, як усе гармонійно. Макіяж, вираз обличчя, одяг, пози... думки теж", "О боги, які ноги", – написали захоплені шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, восени 2018 року Монро похвалилася своїм шанувальникам фотографією, на якій зображена без макіяжу.

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