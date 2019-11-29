Популярна модель знялася топлес і розкрила секрет розкішних грудей: пікантні фото

39-річна австралійська модель, співачка та актриса Софі Монк поділилася, як носити вбрання з відвертим декольте без бюстгальтера.
Так, за словами зірки, секрет розкішних грудей криється в одній хитрості — клейкій стрічці, яка допомагає її утримати. Зазначимо, що Софі наочно показала, як зафіксувала бюст, виклавши фото топлес на своїй сторінці в Instagram.
Софі Монк
Фото: instagram/sophiemonk
Софі Монк оголила груди
Фото: instagram/sophiemonk
У такому вбранні Монк відвідала музичну премію ARIA Music Awards, що проводилася в Сіднеї. Вона красувалася на заході в чорній сукні з глибоким вирізом. Також на знімках її локони розвивалися на вітрі. Такого ефекту артистці вдалося досягти за допомогою повітродувок, якими орудували її помічники.
Софі Монк у відвертому вбранні
Фото: instagram/sophiemonk
Софі Монк сексуально позує на камеру
Фото: instagram/sophiemonk
Спокуслива Софі Монк
Фото: instagram/sophiemonk
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна американська співачка і модель Сіара з'явилася на червоній доріжці у відвертому вбранні, оголивши великі груди.
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