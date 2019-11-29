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29 листопада • оновлено в 12:37
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Популярна модель знялася топлес і розкрила секрет розкішних грудей: пікантні фото

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39-річна австралійська модель, співачка та актриса Софі Монк поділилася, як носити вбрання з відвертим декольте без бюстгальтера.

Так, за словами зірки, секрет розкішних грудей криється в одній хитрості — клейкій стрічці, яка допомагає її утримати. Зазначимо, що Софі наочно показала, як зафіксувала бюст, виклавши фото топлес на своїй сторінці в Instagram.

Софі Монк

Софі Монк

Фото: instagram/sophiemonk

Софі Монк оголила груди

Софі Монк оголила груди

Фото: instagram/sophiemonk

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У такому вбранні Монк відвідала музичну премію ARIA Music Awards, що проводилася в Сіднеї. Вона красувалася на заході в чорній сукні з глибоким вирізом. Також на знімках її локони розвивалися на вітрі. Такого ефекту артистці вдалося досягти за допомогою повітродувок, якими орудували її помічники.

Софі Монк у відвертому вбранні

Софі Монк у відвертому вбранні

Фото: instagram/sophiemonk

Софі Монк сексуально позує на камеру

Софі Монк сексуально позує на камеру

Фото: instagram/sophiemonk

Спокуслива Софі Монк

Спокуслива Софі Монк

Фото: instagram/sophiemonk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна американська співачка і модель Сіара з'явилася на червоній доріжці у відвертому вбранні, оголивши великі груди.

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Автор
Крістіна Долматова
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