Популярна модель знялася топлес і розкрила секрет розкішних грудей: пікантні фото

39-річна австралійська модель, співачка та актриса Софі Монк поділилася, як носити вбрання з відвертим декольте без бюстгальтера.

Так, за словами зірки, секрет розкішних грудей криється в одній хитрості — клейкій стрічці, яка допомагає її утримати. Зазначимо, що Софі наочно показала, як зафіксувала бюст, виклавши фото топлес на своїй сторінці в Instagram.

Софі Монк Фото: instagram/sophiemonk

Софі Монк оголила груди Фото: instagram/sophiemonk

У такому вбранні Монк відвідала музичну премію ARIA Music Awards, що проводилася в Сіднеї. Вона красувалася на заході в чорній сукні з глибоким вирізом. Також на знімках її локони розвивалися на вітрі. Такого ефекту артистці вдалося досягти за допомогою повітродувок, якими орудували її помічники.

Софі Монк у відвертому вбранні Фото: instagram/sophiemonk

Софі Монк сексуально позує на камеру Фото: instagram/sophiemonk

Спокуслива Софі Монк Фото: instagram/sophiemonk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна американська співачка і модель Сіара з'явилася на червоній доріжці у відвертому вбранні, оголивши великі груди.

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