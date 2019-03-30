Показала все! Ріанна блиснула грудьми в прозорій білизні

Популярна американська поп-співачка Ріанна розбурхала шанувальників серією відвертих фотографій в спідній білизні.

Відповідні знімки зірка розмістила в своєму Instagram-акаунті в рамках рекламної кампанії власного бренду Savage x Fenty.

"В очікуванні квітневих знижок @savagexfenty ... отримайте 1 квітня", – підписала спекотна співачка під спокусливими фото.

Зокрема, Ріанна позувала в абсолютно прозорій спідній білизні, в якій буквально видно все. Шанувальники були в захваті. У коментарях написали, що вона неймовірно гаряча і красива.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Ріанна показала відверті знімки в короткій сукні з дуже глибоким декольте.

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