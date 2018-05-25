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Пишнотіла супермодель спантеличила фанів сміливим експериментом із зовнішністю

2.6тЧитати новину російською

Культова американська модель формату plus-size Ешлі Грем спантеличила своїх шанувальників несподіваною зміною іміджу.

Так, зірка змінила зачіску, яка абсолютно змінила її риси обличчя і зробила Ешлі, яка раніше була палкою брюнеткою, романтичною красунею. Коротке відео, на якому зображені супермодель, опубліковано в її Instagram-акаунті.

Свою елегантну зачіску Грем також доповнила мініатюрним капелюшком з чорною вуаллю. Новий образ Ешлі Грем приміряла для рекламної фотосесії, в якій взяла участь напередодні.

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Цікаво, що короткий ролик, де 30-річна Ешлі демонструє свій новий, незвичній образ, подивилися майже 600 тисяч користувачів.

З такою зачіскою ми звикли бачити Ешлі Грем раніше:

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Ешлі Грем показала спокусливі форми в стильному купальнику популярного бренду Swimsuits For All. Цікаво, що на одному зі знімків Грем зображена разом з актрисою і однією з найбільш впізнаваних у світі моделей Брук Шилдс.

Особа
Ешлі Грем
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