Під ніж: навіщо чоловіки роблять пластичні операції

Американські пластичні хірурги помітили збільшення інтересу до операцій краси з боку чоловічої статі.

Про причини і саму тенденцію серед чоловіків пише "Рамблер" .

Щоб стати володарями підтягнутого і спортивного тіла, чоловіки лягають під ніж пластичного хірурга для зменшення обсягів грудей, роблять ліпосакцію і абдомінопластику - процедуру, яка видаляє надлишкову шкіру, що звисає і жирову тканину. Це дозволяє не витрачати час в спортзалі і не сидіти на дієтах.

Відзначається, що раніше пластичні операції викликали інтерес у чоловіків старшого віку, а тепер їх роблять і молодші.

Фахівці заявили, що популярність такої тенденції викликана залежністю від соціальних мереж, конкуренцію і проблеми надмірної ваги. А підтягнуте тіло, в свою чергу, збільшує шанси на соціальну успішність.

Думки експертів з цього приводу розділилися. Одна половина висловила занепокоєння, так як такі операції можуть погано вплинути на психологічне здоров'я чоловіка. Інші впевнені, що це хороший знак, так як чоловіки більше не соромляться зізнаватися в тому, що їм важливий їх зовнішній вигляд.

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