Перукарка назвала головну помилку під час миття голови

Стилістка зі США розкрила головну помилку під час миття голови.

Перукарка на ім'я Фелісіті розповіла у своєму Twitter, що потрібно мити волосся шампунем двічі, а не один раз.

Під час першого миття шкіра голови очищається від усіх засобів для укладання волосся, які використовувалися раніше.

"А під час другого використання шампунь вже починає виконувати свою основну функцію", – пояснила експертка.

За її словами, щоб якість волосся не псувалася, краще мити його не частіше ніж 2-3 рази на тиждень.

Також перукарка порадила наносити очищувальний засіб тільки на корені волосся, оскільки іншим пасмам для промивання достатньо піни, яка утворюється під час миття.

Вона пояснила, що вологе волосся можна розчісувати тільки після застосування кондиціонера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний перукар Бред Мондо заявив, що люди занадто сильно втирають шампунь у шкіру голови.

Він пояснив, що незалежно від довжини шевелюри необхідно використовувати кількість шампуню розміром із дві монети і наносити його тільки на корені волосся.

Також Мондо додав, що під час миття голови вода має бути теплою, а не холодною чи гарячою.