Перестаньте так робити! Топ-5 звичок, які псують красу та здоров'я

Деякі звички псують здоров'я та негативно впливають на красу. Наприклад, якщо постійно витирати обличчя рушником - шкіра зіпсується.

Щоб уникнути негативного впливу на організм - слід позбутися цих звичок. Про це повідомляє "Рамблер".

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Витирати обличчя рушником

Витирати розпарену шкіру обличчя махровим рушником - це не найкраща ідея, так ви ризикуєте завдати шкірі мікротравми і заробити передчасні зморшки. Замініть махровий рушник на вафельний, а ще краще - на паперові серветки.

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Мити посуд губкою

Мокра губка - відмінне середовище для розмноження бактерій. Кращим рішенням буде замінити поролонові губки на мочалку з натурального джуту.

Замотувати волосся в рушник після душу

Тривале носіння рушника на голові створює ефект сауни, виділяється більше сала, шкіра стає жирною, волосся швидше брудниться, а кінчики січуться. Замість рушника краще використовувати звичайну бавовняну футболку.

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Ніжитися у ванні з бомбочкою

До складу цих засобів часто входять барвники та ароматизатори, які руйнують мікрофлору інтимної зони.

Зберігати косметику у ванній

Постійні перепади вологості і температур стрімко скорочують термін придатності засобів, а також змінюють їх структуру. Туалетний столик краще облаштувати в спальні.

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