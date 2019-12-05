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5 грудня • оновлено в 14:51
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Переможниця конкурсу краси загинула в страшній аварії: фото красуні

2.2т
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Переможниця конкурсу краси "Міс Пакистан Світ-2012" Заніб Навід загинула в страшній автокатастрофі в штаті Меріленд, США.

Як пише видання People, 32-річна Заніб, яка була за кермом автомобіля Mercedes CL2, не впоралася з керуванням.

Заніб Навід

Заніб Навід

facebook.com/ZanibNaveedMissPakistanWorld2012

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В результаті автомобіль занесло, він вдарився об бордюр і перекинувся. Навід викинуло з машини. Вона померла на місці події ще до приїзду швидкої.

Заніб Навід

Заніб Навід

facebook.com/ZanibNaveedMissPakistanWorld2012

Заніб Навід

Заніб Навід

facebook.com/ZanibNaveedMissPakistanWorld2012

Відомо, що молода жінка народилася в Лахорі, проживала в штаті Нью-Йорк.

Заніб Навід

Заніб Навід

facebook.com/ZanibNaveedMissPakistanWorld2012

У 2011 році вона закінчила американський університет Пейс, а в 2012 році стала переможницею конкурсу краси в Торонто. Тоді Заніб отримала титул "Miss Pakistan World".

Заніб Навід

Заніб Навід

facebook.com/ZanibNaveedMissPakistanWorld2012

Після цього дівчина представляла Пакистан на міжнародному конкурсі Miss Earth. Також вона була президентом конкурсів "Міс Пакистан" та "Місіс Пакистан США".

Заніб Навід

Заніб Навід

facebook.com/ZanibNaveedMissPakistanWorld2012

Заніб Навід

Заніб Навід

facebook.com/ZanibNaveedMissPakistanWorld2012

Заніб Навід

Заніб Навід

facebook.com/ZanibNaveedMissPakistanWorld2012

Заніб Навід

Заніб Навід

facebook.com/ZanibNaveedMissPakistanWorld2012

Заніб Навід

Заніб Навід

facebook.com/ZanibNaveedMissPakistanWorld2012

Заніб Навід

Заніб Навід

facebook.com/ZanibNaveedMissPakistanWorld2012

Заніб Навід

Заніб Навід

facebook.com/ZanibNaveedMissPakistanWorld2012

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 35-річний тайваньсько-канадський актор і модель Годфрі Гао помер на зйомках китайського екшн-реаліті Chase Me. Відзначається, що Гао стало погано під час бігу на одному з етапів змагань.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Пакистан
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Junio Van
Junio Van
зачем рагулям это знать? ведь у хозяев ,,нерабов,, не бывает автоаварий...
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