Переможниця конкурсу краси загинула в страшній аварії: фото красуні

Переможниця конкурсу краси "Міс Пакистан Світ-2012" Заніб Навід загинула в страшній автокатастрофі в штаті Меріленд, США.
Як пише видання People, 32-річна Заніб, яка була за кермом автомобіля Mercedes CL2, не впоралася з керуванням.
Заніб Навід
facebook.com/ZanibNaveedMissPakistanWorld2012
В результаті автомобіль занесло, він вдарився об бордюр і перекинувся. Навід викинуло з машини. Вона померла на місці події ще до приїзду швидкої.
Заніб Навід
facebook.com/ZanibNaveedMissPakistanWorld2012
Заніб Навід
facebook.com/ZanibNaveedMissPakistanWorld2012
Відомо, що молода жінка народилася в Лахорі, проживала в штаті Нью-Йорк.
Заніб Навід
facebook.com/ZanibNaveedMissPakistanWorld2012
У 2011 році вона закінчила американський університет Пейс, а в 2012 році стала переможницею конкурсу краси в Торонто. Тоді Заніб отримала титул "Miss Pakistan World".
Заніб Навід
facebook.com/ZanibNaveedMissPakistanWorld2012
Після цього дівчина представляла Пакистан на міжнародному конкурсі Miss Earth. Також вона була президентом конкурсів "Міс Пакистан" та "Місіс Пакистан США".
Заніб Навід
facebook.com/ZanibNaveedMissPakistanWorld2012
Заніб Навід
facebook.com/ZanibNaveedMissPakistanWorld2012
Заніб Навід
facebook.com/ZanibNaveedMissPakistanWorld2012
Заніб Навід
facebook.com/ZanibNaveedMissPakistanWorld2012
Заніб Навід
facebook.com/ZanibNaveedMissPakistanWorld2012
Заніб Навід
facebook.com/ZanibNaveedMissPakistanWorld2012
Заніб Навід
facebook.com/ZanibNaveedMissPakistanWorld2012
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