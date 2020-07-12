Озвучено простий секрет омолодження шкіри: допоможе вітамін Е

Включення до раціону продуктів, що містять вітамін Е, є простим способом омолодження шкіри.

Як повідомляє MedikForum.ru, вітамін Е є антиоксидантом, допомагаючи знизити активність вільних радикалів – нестабільних молекул, що ушкоджують клітини. Сонячний ультрафіолет прискорює їхнє утворення, і в результаті шкіра швидко старіє, покриваючись зморшками і пігментними плямами.

Як вітамін Е бореться зі старінням

Вітамін Е допомагає ефективно протистояти цьому. Під його впливом шкіра зберігається свіжою та еластичною. Також вітамін дає ефект ліфтингу, стимулюючи процеси клітинної регенерації. Тому його включено до складу багатьох омолоджуючих кремів.

Проте основну частину вітамінів шкіра отримує з кровотоком і завдяки роботі системи травлення, тому вітамін Е в першу чергу має надходити до організму в натуральному вигляді з продуктами харчування, відзначають експерти.

Численні дрібні зморшки, вугри, висипи на шкірі, лущення, тріщини на губах свідчать про брак цього вітаміну.

Вітамін Е в раціоні дає ефект ліфтингу Фото: kremen.today

Які продукти містять вітамін Е?

жирна риба;

зелені листові овочі: броколі, шпинат;

горіхи, насіння;

рослинні масла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо продукти, що прискорюють старіння.