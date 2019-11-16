Особливо тіні і помада! Тестери косметики виявилися смертельно небезпечними

Американські вчені виявили в тестерах косметики віруси герпесу, стафілокока і навіть переносників венеричних захворювань.

Відео експерименту розмістила на своєму YouTube-каналі телекомпанія WCNC Charlotte (щоб подивитися, доскролльте докінця).

Під час дослідження з магазинів косметики взяли зразки пробників, якими можуть скористатися всі відвідувачі. Після цього зразки помістили в пробірки з поживним середовищем. Через п'ять днів їх передали фахівцю з інфекційних захворювань.

Тестери косметики виявилися смертельно небезпечними hairnews.ru

Як встановив доктор медцентру П'ємонту Араш Пурсіна, у тестерах містяться стафілококи, які є вкрай небезпечними для людини, і кишкова паличка. Також дослідники виявили герпес, який, як відомо, при попаданні в організм залишається в ньому назавжди. Особливо багато неприємних бактерій міститься в тінях і помаді.

"При загальному використанні косметичних засобів можна підхопити навіть хворобу, що передається статевим шляхом", – підкреслив експерт.

За його словами, навіть використання чистих ватяних дисків не вбереже від захворювань, і закликав відмовитися від використання загальнодоступних пробників.

Як писав OBOZREVATEL, фарба для волосся може мати неприємний алергічний ефект для шкіри, основною причиною якого є компонент PPD (parafenilen диамин), який міститься в ній.

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