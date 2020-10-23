Осінні процедури для обличчя: названо найбезпечніші

Осінь – найсприятливіша та найбезпечніша пора для проведення різних косметичних процедур щодо поліпшення стану шкіри обличчя. Тому якщо ви хочете виглядати бездоганно – варто задуматися про комплексний і правильний догляд.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL розповість про 4 безпечні процедури для відновлення шкіри обличчя в осінній період.

Пілінг

Осінь – ідеальний час року для пілінгу шкіри обличчя, адже сонце стає менш активним. Дана процедура спрямована на очищення шкіри від мертвих клітин та запуск процесу відновлення, що допомагає зробити її більш пружною та еластичною, поліпшити колір обличчя й навіть позбутися неглибоких зморшок.

Віддавайте перевагу хімічним пілінгам на основі кислот, лазерному, вакуумному або абразивному – досвідчений косметолог допоможе підібрати найвідповідніший варіант саме для вас.

mediostar.ua

Зволожувальні процедури

Серед косметологічних та косметичних процедур також слід звернути увагу на зволожувальний догляд. Альгінатна маска, біоревіталізація гіалуроновою кислотою, гліколевий пілінг – ці процедури чудово вплинуть на шкіру та допоможуть не тільки зволожити її, але й забезпечать якісне очищення та захист.

cosmohit.ua

Масаж

Влітку шкіра втрачає вологу і багато поживних речовин. Для її відновлення та зволоження – відмінно підійде масаж, він поліпшує кровообіг й стан шкіри. Зневоднена шкіра починає відновлювати вологу, добре насичується поживними речовинами. Масаж допоможе відновити рівний та здоровий колір обличчя і поліпшить настрій.

До речі, найпопулярніший масаж – кріомасаж або масаж холодом. Рідкий азот допомагає позбутися зморшок, підвищує еластичність шкіри, бореться із запаленнями.

camilletobaly.co.il

Відбілювання

Косметологічні процедури з відбілювання шкіри також рекомендується проводити восени, коли сонячного світла стає в рази менше. Ви можете вибрати відбілюючий пілінг, масаж або спеціальну відбілюючі маску, щоб позбутися пігментних плям і вирівняти відтінок шкіри.

janvi.com.ua

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