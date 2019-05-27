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/Краса

Осадча вразила мережу знімком у відвертому бікіні

11.1тЧитати матеріал російською

Українська телеведуча і модель Катя Осадча вразила мережу відвертим знімком у бікіні. Разом з нею позувала ведуча Маша Єфросиніна.

Спокусливим фото артистка поділилася на особистій сторінці в Instagram. Користувачі мережі були захоплені тим, як виглядають артистки.

У коментарях під фото користувачі відзначили, що Катя і Маша відкрили для себе секрет вічної молодості або "придбали чарівну пігулку", яка дозволяє їм не старіти з роками.

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"По-моєму, вам рецепт чарівної пігулки вже давно відомий. Красуні обидві!" – захопилися фанати.

"Позитивні, веселі, успішні! Так тримати!" – додали інші.

Осадча вразила мережу знімком у відвертому бікіні
Осадча вразила мережу знімком у відвертому бікіні
Осадча вразила мережу знімком у відвертому бікіні
Осадча вразила мережу знімком у відвертому бікіні

Відзначимо, в суботу, 25 травня Маші Єфросиніній виповнилося 40 років. Дивіться найгарячіші і найспокусливіші знімки ведучої за останній час.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подруга Каті Осадчої Маша Єфросиніна розповіла, як худне до літа. Вона опублікувала пост про солодке і тип харчування, надавши шанувальникам кілька видів сніданку, які допоможуть скинути зайву вагу.

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Особи
Маша ЄфросинінаКатя ОсадчаКатерина Осадча
Тег
шоу-бизнес
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