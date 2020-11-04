Орлова, Владі й Вертинська: як жили ікони стилю в СРСР

Одягатися в Радянському Союзі "по моді" було нелегко. Все тому, що через закриті кордони інформація про фасони й образи доходила з великим запізненням, а магазини не балували різноманітністю. Але незважаючи на всі "Залізні завіси", були жінки, які стали справжніми законодавицями мод свого часу.

OBOZREVATEL розповідає про акторок – ікон стилю СРСР різних десятиліть.

Віра Холодна, 1920-ті роки

Друге десятиліття ХХ століття – це розквіт німого кіно з "камерним" виконанням драми, любовних переживань і комедій. Але в умовах відсутності звуку й чорно-білого екрану українка Віра Левченко і стала зіркою, а потім іконою стилю. Віра Холодна (саме такий псевдонім актриса взяла собі на початку 1920-х) підкорила своєю м'якістю і спектром почуттів, які вміла передавати на екрані без слів.

Жінки намагалися повторювати сукні актриси – з довгими спідницями до середини гомілки, але обов'язково – з вільною і заниженою талією, як тоді було модно (своєрідний протест корсетам). На ліф сукні нашивались намистини або паєтки, щоб "було як у Холодної". Крім того, особливою популярністю користувалися капелюшки актриси – із пір'ям та яскравими стрічками. У 1925 році Холодна з'явилася на публіці, замотавши голову довгою шаллю, це справило фурор.

Окремо варто підкреслити макіяж – актриса, наносячи темні тіні на весь простір між очей і брів, виділяла вії, щоб додати погляду "загадковості". І коли вона померла, поет Олександр Вертинський присвятив їй вірш, де знайшлося місце і віям:

"Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого теперь не жаль".

Ікона стилю 1920-х Віра Холодна

Любов Орлова, 1930-і роки

Про першу радянську кінодіву Фаїна Раневська колись "запустила" в народ анекдот:

"Любов Орлова прискіпливо розглядає вміст валізи і зазначає, що рукавички, які вона купила в Парижі – не того кольору. І каже:" Тоді доведеться їхати до Франції ще раз. Я хотіла кремові, а ці – кавові".

Цей жарт відобразив пристрасть актриси до красивих і якісних речей. Справжня слава до Орлової прийшла після виходу фільмів "Цирк", "Волга-Волга" і "Веселые ребята". Ці картини об'їхали і багато міжнародних фестивалей, де прима радянського кіно буквально підкорила глядачів своїми нарядами в стилі "Золотий Голлівуд".

Чи варто говорити, що в СРСР того часу Орлова була однією з перших ікон стилю. До речі, радянська кінозірка була першою, хто в гонитві за молодістю звернувся до пластичної хірургії.

Ікона стилю 1930-х Любов Орлова

Валентина Сєрова, 1940-і роки

Якщо Любов Орлова прославилася ще в епоху музичних фільмів, які в 1930-х активно виходили на радянські екрани, то до кінця десятиліття ситуація кардинально змінилася. Популярність замість жіночності й витонченості заслужили жінки-робітниці, вірні соратниці чоловіків на трудовому фронті. Це відбилося і на моді: замість приталених суконь – робочі комбінезони та нехитрі візерунки із ситцю. Замість червоної помади – червона косинка, під якою ховалася коротка стрижка.

Однак, радянській актрисі Валентині Сєровій все одно вдалося зберегти жіночність і у героїнях своїх фільмів. Наприклад, жвавій Каті Івановій зі знаменитої комедії "Дівчина з характером" Сєрова придумала легкі білі блузки з візерунком, який підкреслив біляве волосся актриси і при цьому, зробивши акцент на спортивну фігуру, яка тоді була в своєрідному "тренді".

А героїня "Жди меня" – фільму, який знімався під час війни, приміряла чорне суворе плаття з фігурним білим коміром, підкресливши елегантність і жіночність навіть у найважчий час. До речі, факт: солдати на фронті переписували не тільки вірш Симонова "Жди меня", але й зберігали фотографії, вирізки з плакатів або журналів із зображенням Сєрової.

Ікона стилю 1940-х Валентина Сєрова

Людмила Гурченко, 1950-ті роки

Людмила Гурченко стала іконою стилю ще в неповні 25 років, коли на екрани вийшов знаменитий новорічний фільм "Карнавальна ніч". Наряди Оленки Крилової з пишними спідницями, мереживними комірами, які підкреслюють тонку талію актриси, викликали справжній фурор. Біле плаття з блискітками, в якому Гурченко виконувала пісню "П'ять хвилин", намагалися повторити багато народних майстринь.

Однак, мало хто знав, що приталені сукні, пишні спідниці до коліна – це прояви стилю нью-лук, який у 1947 році винайшов Крістіан Діор. Вперше в СРСР його продемонстрували в 1953 році, під час знаменитого показу в Москві.

Але якщо Діор лише познайомив радянських людей із новим стилем, то Гурченко ж понесла нью-лук у маси, ставши справжньою іконою 1950-х. І ціле десятиліття мода на пишні довгі спідниці, виражену талію і цнотливо закриті груди не сходила з екранів і не "забувалася" народом.

Ікона стилю 1950-х Людмила Гурченко

Анастасія Вертинська, 1960-і роки

Знаменитій Ассоль із фільму "Червоні вітрила" Анастасії Вертинській вкрай пощастило зі спадковістю. Мама – грузинка Лідія Циргвава, передала двом своїм дочкам – Анастасії та Маріанні, прекрасну зовнішність і фігуру.

Наступні ролі юної актриси – красуні Гуттіере з "Людини-амфібії", Кіті з "Анни Кареніної" лише зміцнили всенародну славу ікони за Вертинською. У повсякденному житті дівчина також намагалася одягатися стильно, багато образів копіюючи з дефіцитних на той час закордонних журналів.

І це особливо простежується не тільки на екрані, де, до речі, актриса також зробила революцію, повернувши в моду витончену жіночність, аристократичні риси обличчя і тіла на заміну "робочій жінці" 1950-х. Крім того, Вертинська принесла в СРСР моду на об'ємну зачіску, як у Одрі Хепберн і непомітний макіяж очей, що підкреслює їх розріз.

Особливої популярності актриса досягла в період заміжжя за молодим тоді Микитою Михалковим, від якого народила сина на четвертому курсі театрального інституту. Є кілька фото молодої пари, зроблені ще в середині 1960-х і можна впевнено сказати, що Михалков і Вертинська і сьогодні заслужили б славу it-girl і it-boy.

Ікона стилю 1960-х Анастасія Вертинська

Наталія Селезньова, 1970-ті роки

"Звенит январская вьюга" – цю пісню всі впізнають із перших акордів. Виконувала її у фільмі "Іван Васильович змінює професію" Ніна Бродська, але композиція стійко асоціюється з актрисою Наталією Селезньовою, яка по-справжньому прикрасила всіма улюблену картину. Візитною карткою актриси є її гарне обличчя, західні модельєри назвали б його Baby Doll face.

Однак, завдяки не західним, а радянському модельєрові В'ячеславу Зайцеву, саме Селезньова стала іконою стилю 1970-х років. Червона сукня з білими прямими смугами або білий костюм із червоними вставками і капелюшком – все було виконано в строгих геометричних лініях і, в таємниці від всезнаючого Держкіно, відкрило радянським жінкам завісу іноземної моди. Окремою популярністю також користувався червоний костюм із брошкою у вигляді ягідок і "тільником". Зайцев, як це сталося і з Гурченко, приніс на радянські екрани нові віяння.

Ікона стилю 1970-х Наталія Селезньова

Барбара Брильська, друга половина 1970-х років

Радянським глядачам польська актриса була знайома, в основному, лише за однією, але по-справжньому "народною" роллю – вчительки Наді Шевельової, до якої в новорічну ніч помилково потрапляє Євген Лукашин. Фільм "Іронія долі", що вийшов під новий, 1976 рік, прогримів на весь СРСР, а ось Брильська прокинулася знаменитою.

Найцікавіше, що радянські жінки знали польку лише за одним образом актриси, але саме його намагалися наслідувати. Повторити намагалися і ланцюжки "бамбук", і хутряну шапку (мода на які залишилася аж до 1990-х років) і знамените плаття пісочного відтінку, фасон якого, до слова, придумав Ів Сен-Лоран у 1970 році. Крім того, Брильська ввела моду на зачіску із завивкою і тонкі брови "будиночком".

До речі, цю моду Рязанов обіграв у своєму наступному фільмі "Службовий роман". Пам'ятайте пораду Верочки:

"Брова повинна бути тоненька-тоненька, як ниточка. Здивовано піднята", - ось це і є "ті самі" брови.

Ікона стилю 1970-х Барбара Брильська all-for-woman.com

Майя Плісецька, перша половина 1980-х років

Прославлена балерина, символ радянського балету, Майя Плісецька практично з самої юності була для багатьох прикладом для наслідування. Причому, не тільки на сцені, а й у житті. Танцівниця володіла, що називається, внутрішнім шармом і почуттям стилю, тому вміла практично "з нічого" створити композицію. Крім того, її чоловік – композитор Родіон Щедрін згадував, що Плісецька могла зібрати сім різних образів за наявності одного светру і двох пар штанів.

Плісецька їздила і в закордонні відрядження, звідки привозила дизайнерські наряди, які часто шили спеціально для неї. Балерина була знайома з Ів Сен-Лораном – до речі, народження його знаменитої фрази: "Жінці для краси потрібен чорний светр і гідний чоловік поруч" приписують саме на часі знайомства з Плісецькою.

Спеціально для балерини Коко Шанель влаштувала закритий показ, а П'єр Карден створив кілька сценічних і повсякденних костюмів наприкінці 1970-х, зміцнивши її славу ікони стилю.

Ікона стилю 1980-х Майя Плісецька

Марина Владі, друга половина 1980-х років

Марина Владі була жінкою радянських мрій. Легка, повітряна, з романтичним французьким флером і акцентом в російській мові – актриса народилася і виросла у Франції, в родині російських емігрантів, які покинули Росію ще до революції. Владі знову зв'язала свою долю з малою батьківщиною, коли в її житті з'явився Володимир Висоцький.

Разом з ним зірка французького кіно неодноразово приїжджала в СРСР і привезла із собою моду на суцільні легкі літні костюми (один з них – чорний у дрібний білий горошок став справжнім хітом), повернула в тренд натуральне довге волосся і чубчик. Крім того, саме Марина Владі була однією з перших, хто почав відкрито носити джинси, не соромлячись "не радянського типу" і непомітно для себе ставши іконою для наслідування. Може бути, вся справа була в тому, що поняття цього самого "виду" було їй незнайоме?

Ікона стилю 1980-х Марина Владі

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