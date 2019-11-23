Омолодила обличчя: Пугачова викликала захват шанувальників яскравим образом

Примадонна російської естради Алла Пугачова розбурхала шанувальників яскравим спільним фото з чоловіком Максимом Галкіним.

Відповідною фотографією шоумен поділився на своїй сторінці в Instagram, викликавши багато сміху через розповідь про проведений з коханою вечір і теплих відгуків про зовнішність.

"Вчора чудово провели день! Виїхали з нашого села до столичних ресторацій, поїли смакоти, різноманітної їжі, неспішно поспілкувалися з цікавими людьми, потім ще поїли і ще, вже повернувшись до рідних пенатів. А сьогодні в бадьорому настрої я встав на ваги й розчавив їх, тому що не можна стільки жерти", – пожартував Галкін.

На селфі пара сидить в машині та мило посміхається на камеру. Примадонна прикрасила свій образ яскравим червоним беретом, завдяки якому обличчя виглядає молодим. Він гармонійно виглядав із білим пальто.

Алла Пугачова і Максим Галкін - яскравий образ instagram / maxgalkinru

Шанувальники помітили, що обидва вони виглядають чудово: "Красені", "Гарнюні", "Друзі, ви прекрасні", "Яка гарна Аллочка", "Які ж ви класні", – написали в коментарях.

Алла Пугачова і Максим Галкін Фото: instagram / maxgalkinru

Фото: instagram / maxgalkinru

Пугачова та Галкін Фото: instagram / maxgalkinru

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно на фанатській сторінці їхньої доньки Лізи з'явилася фотографія, на якій стильні Галкін і Пугачова йдуть сценою на святковому заході. Користувачам дуже сподобалися вбрання подружньої пари.

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