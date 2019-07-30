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Оксана Марченко розбурхала мережу фото в купальнику

1.9т Читати матеріал російською

Українська телеведуча Оксана Марченко розбурхала мережу знімком з відпочинку, на якому позує в купальнику і крислатому капелюсі.

Відповідну фотографію з відпочинку вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, викликавши масу захоплених відгуків.

"Друзі, літо триває! Бажаю вам доброго дня і веселого настрою! Як вам мій капелюх", – підписала 46-річна Марченко під знімком.

Оксана Марченко

Оксана Марченко

instagram /oksana.marchenko.official

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У коментарях користувачі відзначили, що вона виглядає чудово, фігура – розкішна, а капелюх їй дуже личить.

"Капелюх гарний та тіло шикарне, продовжуйте в такому ж дусі", "Все дуже гарно, як завжди. Отличного відпочинку і яскравих вражень", "Дуже гарний кадр. Побільше б таких цікавих знімків", "Капелюх супер", "Капелюх дуже личить", – відзначили шанувальники.

Оксана Марченко розбурхала мережу фото в купальнику
Оксана Марченко розбурхала мережу фото в купальнику
Оксана Марченко розбурхала мережу фото в купальнику
Оксана Марченко розбурхала мережу фото в купальнику

Мальтійський сокіл – відомий символ Мальти. За давньою легендою, лицарі ордена госпітальєрів купили у іспанського короля Карла V острів Мальту за 1 сокіл. Щоб висловити свою повагу монарху, в перший рік свого перебування на Мальті лицарі вирішили послати королю незвичайну птицю - сокола з золота і дорогоцінних каменів в натуральну величину. Але корабель, який його віз, потопили пірати. Зараз кажуть, що мальтійську дорогоцінну птицю в ХIХ столітті покрили чорною емаллю і приховали всю її цінність і красу. Мені пощастило познайомитися з двома Соколиця. І навіть бути присутнім при першому польоті однієї з них! Яка красива птиця. У неї є дивовижна особливість: коли на неї нападає ворон, він зазвичай вистачає сокола ззаду за холку. Сокіл не чинить опір, а різко вертикально набирає висоту, поки ворону нічим дихати - це змушує його припинити переслідування, і він падає вниз. Крутий лайфхак, як зараз сказали б 😂 # оксанамарченко # нафту #malta

Публікація від Oksana Marchenko (@ oksana.marchenko.official)

Оксана Марченко відпочинку

Оксана Марченко відпочинку

instagram / oksana.marchenko.official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ростовський мільярдер Сергій Кислов продав свої нафтопереробні активи українського олігарха і голові політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку. Кінцевим бенефіціаром Ventolor Investments Limited, за деякими даними, стала його дружина Оксана Марченко.

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Особа
Оксана Марченко
Місце
Україна
Теги
фотосессія шоу-бизнес
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