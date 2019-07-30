Оксана Марченко розбурхала мережу фото в купальнику

Українська телеведуча Оксана Марченко розбурхала мережу знімком з відпочинку, на якому позує в купальнику і крислатому капелюсі.

Відповідну фотографію з відпочинку вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, викликавши масу захоплених відгуків.

"Друзі, літо триває! Бажаю вам доброго дня і веселого настрою! Як вам мій капелюх", – підписала 46-річна Марченко під знімком.

Оксана Марченко instagram /oksana.marchenko.official

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У коментарях користувачі відзначили, що вона виглядає чудово, фігура – розкішна, а капелюх їй дуже личить.

"Капелюх гарний та тіло шикарне, продовжуйте в такому ж дусі", "Все дуже гарно, як завжди. Отличного відпочинку і яскравих вражень", "Дуже гарний кадр. Побільше б таких цікавих знімків", "Капелюх супер", "Капелюх дуже личить", – відзначили шанувальники.

Оксана Марченко відпочинку instagram / oksana.marchenko.official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ростовський мільярдер Сергій Кислов продав свої нафтопереробні активи українського олігарха і голові політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку. Кінцевим бенефіціаром Ventolor Investments Limited, за деякими даними, стала його дружина Оксана Марченко.

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