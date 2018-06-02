УкрEngРус
Реєстрація
ШоуКияни

Оголена українська модель потрапила на обкладинку культового глянцю

2.1тЧитати новину російською

Одна з найвідоміших українських моделей Аліна Байкова, яка дружить з голлівудським актором Леонардо Ді Капріо, прикрасила обкладинку культового глянцю.

Знаменитість знялася для іспанської версії журналу Harper's Bazaar. Результатом Аліна поділилася в своєму Instagram-акаунті.

У кадрі Байкова позує в досить сміливому образі - вона зображена топлес, а оголені груди прикриває лише руками.

Новини
Українська подружка Ді Капріо розкрила правду про їхні стосунки

Аліна Байкова на обкладинці Harper's Bazaar

Instagram @alina_baikova

Пікантна фотографія моделі зібрала понад десять тисяч лайків і захоплені коментарі шанувальників. Користувачі мережі назвали Аліну красивою та гарячою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аліна Байкова з'явилася на обкладинці березневого номера L'Officiel India.

Особа
Аліна Байкова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги