Оголена українська модель потрапила на обкладинку культового глянцю

Одна з найвідоміших українських моделей Аліна Байкова, яка дружить з голлівудським актором Леонардо Ді Капріо, прикрасила обкладинку культового глянцю.

Знаменитість знялася для іспанської версії журналу Harper's Bazaar. Результатом Аліна поділилася в своєму Instagram-акаунті.

У кадрі Байкова позує в досить сміливому образі - вона зображена топлес, а оголені груди прикриває лише руками.

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Аліна Байкова на обкладинці Harper's Bazaar Instagram @alina_baikova

Пікантна фотографія моделі зібрала понад десять тисяч лайків і захоплені коментарі шанувальників. Користувачі мережі назвали Аліну красивою та гарячою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аліна Байкова з'явилася на обкладинці березневого номера L'Officiel India.