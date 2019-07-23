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Одна з "найсексуальніших бабусь" світу блиснула пишними грудьми: гаряче фото

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40-річна каліфорнійка Еліс Васкес, яка вже є бабусею і виховує трьох онуків, розбурхала шанувальників пікантним знімком.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позує в злитому купальнику в дуже відвертих позах, демонструючи пишні груди і підтягнуті сідниці.

"Знайдіть в собі сили, щоб бути сильнішими, ніж вчора, незалежно від того, що ви переживаєте, добре чи погане, щоб бути фізично і морально сильним, ви можете впевненіше протистояти своїм страхам", – написала одна з "найсексуальніших бабусь" світу .

Еліс Васкес

Еліс Васкес

instagram / sweetalice101

Новини
"Соковита!" Лобода засвітила пишні груди на пікантному знімку

Гаряча фотосесія викликала фурор серед шанувальників у коментарях. Фанати написали, що вона виглядає "приголомшливо", "чудово", і взагалі – "бомба".

Васкес у гарячій фотосесії

Васкес у гарячій фотосесії

instagram / sweetalice101

Васкес продемонструвала апетитні форми

Васкес продемонструвала апетитні форми

instagram / sweetalice101

Одна з "найсексуальніших бабусь" світу блиснула пишними грудьми: гаряче фото
Одна з "найсексуальніших бабусь" світу блиснула пишними грудьми: гаряче фото

Еліс Васкес

Еліс Васкес

instagram/sweetalice101

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Васкес вирушила в Лас-Вегас на свій ювілей, де повеселилася на вечірці у басейну, пройшлася відомими нічними клубами і навіть заглянула в популярний стриптиз-клуб.

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Теги
шоу-бизнес фотосессія
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пора в порно))))
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