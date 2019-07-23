Одна з "найсексуальніших бабусь" світу блиснула пишними грудьми: гаряче фото

40-річна каліфорнійка Еліс Васкес, яка вже є бабусею і виховує трьох онуків, розбурхала шанувальників пікантним знімком.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позує в злитому купальнику в дуже відвертих позах, демонструючи пишні груди і підтягнуті сідниці.

"Знайдіть в собі сили, щоб бути сильнішими, ніж вчора, незалежно від того, що ви переживаєте, добре чи погане, щоб бути фізично і морально сильним, ви можете впевненіше протистояти своїм страхам", – написала одна з "найсексуальніших бабусь" світу .

Еліс Васкес instagram / sweetalice101

Гаряча фотосесія викликала фурор серед шанувальників у коментарях. Фанати написали, що вона виглядає "приголомшливо", "чудово", і взагалі – "бомба".

Васкес у гарячій фотосесії instagram / sweetalice101

Васкес продемонструвала апетитні форми instagram / sweetalice101

Еліс Васкес instagram/sweetalice101

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Васкес вирушила в Лас-Вегас на свій ювілей, де повеселилася на вечірці у басейну, пройшлася відомими нічними клубами і навіть заглянула в популярний стриптиз-клуб.

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