Обличчям Victoria's Secret вперше став трансгендер: як виглядає модель

Вперше за історію обличчям нової рекламної кампанії Victoria's Secret стала модель-трансгендер – 22-річна бразилійка Валентина Сампайо.

Реклама з її участю буде випущена вже в серпні, повідомляє CBS News. Видання нагадує, що в минулому році модний бренд потрапив у скандал, коли директор із маркетингу компанії Ед Разек принизливо висловився про моделі великих розмірів і транссексуалів.

Як пише Vogue.ua, Сампайо стала відомою після зйомок для паризького Vogue у 2017-му, де вона також стала першою моделлю-трансгендером на обкладинці. Після цього дівчина знімалася для Vogue Brazil та Vogue Germany.

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Модель ніколи не приховувала того, що народилася чоловіком. Своє дитинство в деяких інтерв'ю вона називала абсолютно щасливим, але при цьому вже тоді їй доводилося боротися зі стереотипами, які в маленькому містечку в католицькій Бразилії були особливо сильні.

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

"Я завжди відчувала себе дівчинкою, уявляючи свій світ дуже повітряним, наповненим квітами та рожевим кольором", – розповідала вона журналістам.

У 10 Сампайо вже просила називати себе Валентиною, а перші бажання стати жінкою з'явилися в неї у вісім років.

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Манекенниця нерідко стикалася з дискримінацією і забобонами, особливо на початку кар'єри.

У 2014 році, коли вона ще працювала в Бразилії, один із брендів відмовився від роботи з нею, аргументуючи своє рішення консервативністю клієнтів. Модель зізналася, що тоді їй було дуже боляче, але саме ці труднощі змусили її рухатися вперед.

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

"Індустрія моди – це спосіб нам бути почутими і побаченими. Саме тут питання різноманітності та самоідентифікації можна піднімати на найвищому рівні.

Я сподіваюся, що мій приклад надихне й інших людей-трансгендерів перестати ховатися і приховувати своє я", – заявила Сампайо.

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Раніше OBOZREVATEL публікував спекотні фото та відео з показу Victoria's Secret Fashion Show-2018.

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