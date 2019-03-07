"Няш-маш. Крим наш": Поклонська заробить на зраді України

На честь п'ятиріччя "Кримської весни" на півострові випустять лімітовану колекцію косметики, обличчям якої стане депутат Держдуми РФ і колишній "прокурор Криму" Наталія Поклонська.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії "Кримська троянда" у Facebook. Зазначається, що колекція косметики називатиметься "Няш-мяш. Крим наш", назву якої придумала і запропонувала сама Поклонська.

Наталя Поклонська Фото: ridus.ru

Фото: facebook / KrimskayaRoza

Також виробники пообіцяли: не дивлячись на те, що серія лімітована, вона не буде дорогою.

"Ми вирішили випустити трояндову воду за народною ціною", — запевнили вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутата Держдуми Росії і колишнього "прокурора Криму" Наталю Поклонську висміяли за вірш про Україну.

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