"Нудить уже!" Гола Сєдокова розлютила мережу пікантним фото у ванній

Популярна українська співачка, екс-солістка групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова поділилася з шанувальниками пікантним знімком. Його одразу ж розкритикували в мережі.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала абсолютно голою у ванній з пінною і з рушником на голові.

Анна Сєдокова Фото з Instagram

Анна Сєдокова гола у ванній Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію Сєдокової. Вони написали, що їх нудить від чергових оголених фото співачки.

"Нудить уже від твоїх оголених фото. Невже не можна одягнутися?", "Силіконова лялька", "Дивлюся на твої фото, а в голові тільки одне слово — шл**а", "Жах, і це мати трьох дітей", — прокоментували люди.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Анни Сєдокової, якими вона тішила шанувальників у мережі останнім часом.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова нарвалася на критику за рекламу блискіток для тіла. Вона опублікувала досить відверте відео у себе в Instagram, через що користувачі висловили своє обурення.

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