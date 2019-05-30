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"Нудить уже!" Гола Сєдокова розлютила мережу пікантним фото у ванній

1.4тЧитати матеріал російською

Популярна українська співачка, екс-солістка групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова поділилася з шанувальниками пікантним знімком. Його одразу ж розкритикували в мережі.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала абсолютно голою у ванній з пінною і з рушником на голові.

"Нудить уже!" Гола Сєдокова розлютила мережу пікантним фото у ванній

Анна Сєдокова

Фото з Instagram

"Нудить уже!" Гола Сєдокова розлютила мережу пікантним фото у ванній

Анна Сєдокова гола у ванній

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію Сєдокової. Вони написали, що їх нудить від чергових оголених фото співачки.

"Нудить уже від твоїх оголених фото. Невже не можна одягнутися?", "Силіконова лялька", "Дивлюся на твої фото, а в голові тільки одне слово — шл**а", "Жах, і це мати трьох дітей", — прокоментували люди.

"Нудить уже!" Гола Сєдокова розлютила мережу пікантним фото у ванній
"Нудить уже!" Гола Сєдокова розлютила мережу пікантним фото у ванній
"Нудить уже!" Гола Сєдокова розлютила мережу пікантним фото у ванній
"Нудить уже!" Гола Сєдокова розлютила мережу пікантним фото у ванній

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Анни Сєдокової, якими вона тішила шанувальників у мережі останнім часом.

"Нудить уже!" Гола Сєдокова розлютила мережу пікантним фото у ванній

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Нудить уже!" Гола Сєдокова розлютила мережу пікантним фото у ванній

Анна Сєдокова засвітила пишні груди

Фото з Instagram

"Нудить уже!" Гола Сєдокова розлютила мережу пікантним фото у ванній

Анна Сєдокова в спокусливій білизні

Фото з Instagram

"Нудить уже!" Гола Сєдокова розлютила мережу пікантним фото у ванній

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Нудить уже!" Гола Сєдокова розлютила мережу пікантним фото у ванній

Анна Сєдокова засвітила груди

Фото з Instagram

"Нудить уже!" Гола Сєдокова розлютила мережу пікантним фото у ванній

Анна Сєдокова в образі зайчика Playboy

Фото з Instagram

"Нудить уже!" Гола Сєдокова розлютила мережу пікантним фото у ванній

Анна Сєдокова сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Нудить уже!" Гола Сєдокова розлютила мережу пікантним фото у ванній

Анна Сєдокова гола в ліжку

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова нарвалася на критику за рекламу блискіток для тіла. Вона опублікувала досить відверте відео у себе в Instagram, через що користувачі висловили своє обурення.

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Особа
Анна Сєдокова
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