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Нові обличчя: в рядах "ангелів" Victoria's Secret поповнення

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В рядах "ангелів" Victoria`s Secret поповнення: тепер їх 16 і одна яскравіша за іншу.

Так, новими обличчями компанії стали Алексіна Грем, Барбара Палвін, Грейс Елізабет і Леомі Андерсон. Їх представили на офіційній сторінці бренду.

Алексіні Грем 29 років, і вона перший "ангел" з вогненно-рудим волоссям в команді Victoria`s Secret.

That New Angel Glow 🌟 It's a thing . @alexinagraham

Публікація від Victoria's Secret (@victoriassecret)

Барбарі Палвін 25 років, вперше вона з'явилася в шоу у 2012 році, і через 6 років повернулася.

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Грейс Елізабет всього 22 роки, і вона наймолодша серед дівчат, але вже має майже мільйон підписників в Instagram.

Леомі Андерсон 26 років. Приєднавшись до команди, вона стала однією із найбільш темношкірих серед моделей Victoria`s Secret.

Раніше OBOZREVATEL публікував спекотні фото і відео з показу Victoria's Secret Fashion Show-2018.

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