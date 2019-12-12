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12 грудня • оновлено в 06:38
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"Нове обличчя!" Шанувальники не впізнали Бабкіну, яка дуже помолодшала

1.1т
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69-річна російська співачка Надія Бабкіна вразила шанувальників несподіваною зміною іміджу.

Відповідним знімком зірка, яка дуже помолодшала, поділилася на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж серед користувачів.

"Сьогодні прем'єра в нашому театрі "Караоке-Веселуха". Чекаю, будемо співати від душі всі разом", – підписала вона.

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Надія Бабкіна змінила імідж

Надія Бабкіна змінила імідж

instagram / ngbabkina

Зокрема, Бабкіна позувала у червоному пальто поверх чорної блузки з малюнком. Проте шанувальників найбільше здивувало обличчя артистки. Вона зробила яскравий макіяж і модний чубок. А зморшок у 69-річної зірки на кадрі не було й зовсім. Деякі шанувальники навіть не впізнали співачку.

"Нове обличчя", "Забагато фотошопу", "На фото не Надія, а Надійка. Дуже пасує така зачіска", "Гарна", "Надія, Вам і 30-ти не даси", "Дивне фото, ніби не знайомі" , "Класний образ", – відреагували користувачі.

"Нове обличчя!" Шанувальники не впізнали Бабкіну, яка дуже помолодшала
"Нове обличчя!" Шанувальники не впізнали Бабкіну, яка дуже помолодшала
"Нове обличчя!" Шанувальники не впізнали Бабкіну, яка дуже помолодшала

Надія Бабкіна – фото до зміни іміджу

Надія Бабкіна

Надія Бабкіна

instagram / ngbabkina

Надія Бабкіна з дітьми

Надія Бабкіна з дітьми

instagram / ngbabkina

Надія Бабкіна до зміни іміджу

Надія Бабкіна до зміни іміджу

instagram / ngbabkina

Надія Бабкіна в концертному костюмі

Надія Бабкіна в концертному костюмі

instagram / ngbabkina

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно фахівці пояснили, чому Бабкіна виглядає в свої 69 років, як молоденька дівчинка.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Надія Бабкіна
Місце
Росія
Теги
зміна іміджу шоу-бизнес Краса фотографии фотосессія
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