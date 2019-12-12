"Нове обличчя!" Шанувальники не впізнали Бабкіну, яка дуже помолодшала

69-річна російська співачка Надія Бабкіна вразила шанувальників несподіваною зміною іміджу.

Відповідним знімком зірка, яка дуже помолодшала, поділилася на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж серед користувачів.

"Сьогодні прем'єра в нашому театрі "Караоке-Веселуха". Чекаю, будемо співати від душі всі разом", – підписала вона.

Надія Бабкіна змінила імідж instagram / ngbabkina

Зокрема, Бабкіна позувала у червоному пальто поверх чорної блузки з малюнком. Проте шанувальників найбільше здивувало обличчя артистки. Вона зробила яскравий макіяж і модний чубок. А зморшок у 69-річної зірки на кадрі не було й зовсім. Деякі шанувальники навіть не впізнали співачку.

"Нове обличчя", "Забагато фотошопу", "На фото не Надія, а Надійка. Дуже пасує така зачіска", "Гарна", "Надія, Вам і 30-ти не даси", "Дивне фото, ніби не знайомі" , "Класний образ", – відреагували користувачі.

Надія Бабкіна – фото до зміни іміджу

Надія Бабкіна instagram / ngbabkina

Надія Бабкіна з дітьми instagram / ngbabkina

Надія Бабкіна до зміни іміджу instagram / ngbabkina

Надія Бабкіна в концертному костюмі instagram / ngbabkina

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно фахівці пояснили, чому Бабкіна виглядає в свої 69 років, як молоденька дівчинка.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!