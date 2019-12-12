"Нове обличчя!" Шанувальники не впізнали Бабкіну, яка дуже помолодшала

69-річна російська співачка Надія Бабкіна вразила шанувальників несподіваною зміною іміджу.
Відповідним знімком зірка, яка дуже помолодшала, поділилася на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж серед користувачів.
"Сьогодні прем'єра в нашому театрі "Караоке-Веселуха". Чекаю, будемо співати від душі всі разом", – підписала вона.
Надія Бабкіна змінила імідж
instagram / ngbabkina
Зокрема, Бабкіна позувала у червоному пальто поверх чорної блузки з малюнком. Проте шанувальників найбільше здивувало обличчя артистки. Вона зробила яскравий макіяж і модний чубок. А зморшок у 69-річної зірки на кадрі не було й зовсім. Деякі шанувальники навіть не впізнали співачку.
"Нове обличчя", "Забагато фотошопу", "На фото не Надія, а Надійка. Дуже пасує така зачіска", "Гарна", "Надія, Вам і 30-ти не даси", "Дивне фото, ніби не знайомі" , "Класний образ", – відреагували користувачі.
Надія Бабкіна – фото до зміни іміджу
Надія Бабкіна
instagram / ngbabkina
Надія Бабкіна з дітьми
instagram / ngbabkina
Надія Бабкіна до зміни іміджу
instagram / ngbabkina
Надія Бабкіна в концертному костюмі
instagram / ngbabkina
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно фахівці пояснили, чому Бабкіна виглядає в свої 69 років, як молоденька дівчинка.
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